Leendert Veerman verstevigt koppositie ondanks materiaalpech

Voor Leendert Veerman begon de wedstrijd met pech nadat bij één van de paarden een stuk tuig brak en dit eerst vervangen moest worden. De wedstrijd was nog niet van start gegaan en dus kon Veerman daarna gewoon meedoen. En hoe! Zijn drietal vossen Gentleman (v. Saffraan), Equifirst Eribo (v. Manno) en Emerson (v. Manno) pakten gelijk goed aan en brachten het publiek op de banken. Emerson en Gentleman zijn van schoonzoon Niek Alting en voor Gentleman was het zijn debuut in een langspan. Emerson had al eerder vooropgelopen in het Klavertje- 3 en tandem en was ook nu de blikvanger van het geheel.

Mekkes en Haarsma

Ook de vossen van Derk Jan Mekkes liepen een hele constante koers. Mekkes had PrimeVal Varanno (v. Manno), PV Wizz Kid’s Gonda (v. Patijn) en PV Bentley VDL (v. Larix) voor de wagen. Voor Ule Haarsma was Rijs een thuiswedstrijd en hij had dan ook veel fans langs de baan. Zijn drietal donkere vossen Imposant (v. Eebert), Zavanno (v. Manno) en Elburg (v. Morocco Field Marshall) liepen niet altijd in een rechte lijn en waren minder vast in hun bewegingen dan de paarden van Mekkes en Veerman.

Minder allure

Jan Jordans had Barend (v. Marvel), Casanova (v. Manno) en Ferro (v. Manno) aangespannen en liepen zeker niet slecht maar misten de allure van de andere drie. Haarsma en Jordans mochten definitief als derde en vierde opstellen waarna de jury de langspannen van Veerman en Mekkes nog een keer tegen elkaar wilde zien lopen om de winnaar te bepalen.

Veerman verstevigt koppositie

Opnieuw waren de drie paarden van Veerman het meeste voorwaarts in een goed tempo met de deftige Emerson voorop. De winst ging dan ook terecht naar Leendert Veerman die er maar liefst 40 punten mee verdiende en zijn koppositie in de competitie verstevigde. Hij heeft nu 95 punten, gevolgd door Derk Jan Mekkes met 88 en Ule Haarsma met 80.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl