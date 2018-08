Leendert Veerman wint in Groningen na tumultueuze wedstrijd

Naast de veertig punten die er te verdienen waren ging de wedstrijd ook het VTN-kampioenschap. De vijf vaste deelnemers aan de competitie reden af voor de wedstrijd die zonder veel problemen aanving maar later een tumultueus slot kreeg. Henk Hammers had Heliotrop VDM, Briljant en Funita best aan het lopen en werd als eerste gevraagd op te stellen voor Derk Jan Mekkes met PrimeVal Varanno, – Wizz Kid’s Gonda en Bentley VDL en Ule Haarsma met Imposant, Zavanno en Elburg. Leendert Veerman kreeg zijn drietal Equiforst paarden Gentleman, Eribo en Emerson maar moeilijk op gang en mocht als vierde opstellen voor Jan Jordans met de makkelijk lopende Cassanova, Barend en Ferro.

Onduidelijkheid bij jury

Gelijk na het opstellen bleek er onduidelijkheid bij de jury over het wel of niet over de strengen lopen van een paard van Hammers, waardoor zijn plaatsing onreglementair zou zijn. Achteraf bleek er niets aan de hand maar toen had het jury drietal en de vertegenwoordiger al besloten de voorlopige plaatsing te niet de doen en opnieuw met de wedstrijd te beginnen. Nieuwe kansen voor iedereen.

Hammers moet vroegtijdig opstellen

Nu ging het echt mis met de aanspanning van Hammers en moest hij zijn randem vroegtijdig opstellen. Na een kort oponthoud ging de wedstrijd verder en sloeg Leendert Veerman zijn slag. Waar zijn paarden in de eerste omloop niet echt wilden, pakten ze nu geweldig aan. Met de deftige Emerson voorop liep hij regelrecht naar de overwinning en won zo zijn derde meerspan kampioenschap dit seizoen. Haarsma’s paarden liepen ook een sterke koers en werden tweede voor Mekkes. Jordans werd vierde.

Zeventien punten voorsprong

Met zeventien punten voorsprong op de nummer twee is Veerman vrijwel zeker van de eindoverwinning in deze nieuwe competitie, die aanstaande zaterdag in Drogeham zijn definitieve beslag krijgt.

De finale in Drogeham gaat met een Klavertje-3 aanspanning voor een bijzonder rijtuig zoals koets of landauer.

Bron Paardenkrant-Horses.nl