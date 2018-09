Leendert Veerman zegeviert in meerspancompetitie

De wedstrijd verliep goed en na de eerste rondes mocht Veerman zijn Equifirstpaarden Eribo, Zilver en Emerson als eerste opstellen. Voor Derk Jan Mekkes met PrimeVal paarden Varanno, Wizz kids Gonda en Bentley VDL. Beide rijders waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en er werd gevraagd nogmaals af te rijden voor de wedstrijd. Opnieuw waren de verschillen klein en liep het drietal van Mekkes iets makkelijker dan die van Veerman. Groot pluspunt bij de aanspanning van Veerman was het voorpaard. Deze deftige Emerson van zijn schoonzoon Niek Alting was voorop een echte blikvanger. Veerman won voor Mekkes en behaalde daarmee zijn vijfde overwinning in de competitie en won ook het eindklassement. Mekkes werd hierin ook tweede.

Jordans, Hammers en Haarsma

Henk Hammers had deze keer Briljant van Joop van Wessel, Jaims H van J. Hut en Funita van Jaap van der Meulen aangespannen en werd derde in de dagwedstrijd. In de eindstand werd hij vierde achter Jan Jordans. Jordans deed het in Drogeham met Barend, Casanova en Ferro en stuurde zijn drietal gemakkelijk rond. Het leverde hem de stijlprijs op die speciaal aan de finale was verbonden. Jan eindigde als derde in het klassement. Ule Haarsma ondervond nog te veel hinder van zijn val tijdens CH Groningen van afgelopen dinsdag en moest verstek laten gaan. Omdat Haarsma in de finale ontbrak werd hij automatisch vijfde.

Getooid met speciaal voor de competitie ontworpen eresjerpen reed Veerman de ereronde met zijn paarden. Anemone Horse Trucks meerspan competitie krijgt volgend jaar een vervolg.

Bron: Geert Bouius / Paardenkrant – Horses.nl