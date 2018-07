Lengte cross country Wereldruiterspelen in gevaar door regenval

Met nog zeven weken te gaan, het de FEI te kennen gegeven dat het werk op het Tryon International Equestrian Center nog steeds gaande is. Een stuk van de cross country-baan is aangedaan door de vele regen. Het plan is om de baan de volledige 5.700 meter lang te maken, maar volgens ontwerper Mark Phillips is dat volledig afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bodem nog niet geplaatst

De baan loopt door een gebied waar de menwedstrijden en de endurance plaatsvinden op een all-weather bodem, maar deze bodems zijn nog niet geplaatst. De cross country-baan gaat vervolgens voor 400 meter over een grasbodem, om te eindigen op de all-weather bodem in het hoofdstadion.

Onzekere tijden

“Als we een succesvolle Wereldruiterspelen willen hebben, moet daar iets zijn. Als er niets is, weet ik niet wat er gebeurd met de menwedstrijden en endurance. Voor nu gaan we er maar vanuit dat we de volledige 5.700 meter kunnen benutten, maar de definitieve beslissing wordt genomen op 10 augustus, net voordat op 13 augustus de definitieve deelnemers bekend moeten zijn”, aldus Philipps.

Invloed op teamkeuze

Australië heeft bijvoorbeeld een acht man sterke shortlist opgesteld, maar heeft aangegeven het team pas bekend te kunnen maken als de lengte van de baan bekend is.

Bron: Horse & Hound