Leon Thijssen: ‘Het is even geleden dat ik kampioen werd’

“Het was best een snelle barrage he?”, lacht Thijssen na zijn rit over 1.40m. De Limburger finishte 1,5 seconde vlugger dan Jil Buijze. De ruiter uit Oudelande liet met Marome NW-telg Venus wederom een knap staaltje stuurmanskunst zien, goed voor de titel van reserve-kampioen.

NKB- tijd

“Ik heb op de eerste hindernis direct schuin aangereden, dat heb ik niemand anders zien doen”, gaat Leon verder. “Zo was ik heel vlug bij hindernis twee. Als ik ergens tijd ingelopen heb is het daar. Het is even geleden dat ik kampioen werd moet ik eerlijk zeggen. Ooit ben ik het wel geweest hoor, maar dat was voor zover ik me kan herinneren nog in de NKB-tijd”.

Limburgse concourskalender

Alle kinderen van Thijssen, Sanne, Mel en Mans rijden mee op JPM. Zowel Sanne als Mans mochten vandaag de piste voor een prijsuitreiking betreden. “Het is altijd mooi als we een wedstrijd hebben waarbij iedereen mee kan rijden. JPM is een fantastisch evenement en een aanwinst voor de concourskalender in Limburg. Daar hebben we nog een event aan toegevoegd trouwens. Ik zit in de organisatie van een nieuw concours dat 11 augustus plaatsvindt. Midden in het dorp Sevenum, vlakbij de kerk en toevallig recht voor mijn stamkroeg. Ook daar hopen we op mooie sport en gezelligheid”.

