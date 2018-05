Leopold van Asten in de hoofdrol op eigen concours

Het is alweer het vijfde jaar op rij dat Leopold van Asten een dubbelfunctie vervuld op CSI Eindhoven, maar hij wordt er al duidelijk geroutineerder in gezien de prestaties in de ring. Zijn merrie VDL Groep Beauty (v. For Pleasure) is in topvorm en versloeg de tijd van de fantastisch springende Dienellie (v. Berlin) onder VDL Groep-teamlid Lisa Nooren. Sponsor Wim van der Leegte stak met trots een duim op. Een topprestatie is ook de derde plek van de Limburger Lars Kersten op Dobbey (v. Zirocco Blue).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht Wendy Scholten