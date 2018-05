Leopold van Asten vijfde in spectaculaire Grand Prix van Rome

Na de zware eerste omloop van de Grand Prix waren acht combinaties die met nulstraf punten aan de tweede begonnen. Hieronder Leopold van Asten met de For Pleasure-dochter VDL Groep Beauty en Johnny Pals met Chat Botte du Ruisseau Z (v. Casall). De groep werd aangevuld met de vier vierfouters en Fredrik Jönsson met een tijdfout.

HH Azur

McLain Ward zette meteen druk op zijn concurrenten door een snelle foutloze ronde met HH Azur (v. Thunder vd Zuuthoeve). Uiteindelijk leverde het totaal van de Amerikaan vier (uit de eerste omloop) strafpunten in 43,38 seconden hem de vierde plaats op. Leopold van Asten was de eerste die goed onderweg leek om de eerste dubbele nulronde op het scorebord te zetten. In een hoog tempo stuurde hij VDL Groep Beauty rond, maar kreeg de balk op de laatste sprong. Hij finishte in 46,49 seconden wat uiteindelijk goed bleek voor de vijfde plaats. Direct daarna Kreeg Johnny Pals een fout op hindernis drie met Chat Botte du Ruisseau Z. Zijn tijd van 48,04 seconden leverde hem de achtste plek op.

BWP’ers Halifax en Hector

Het lukte Lorenzo de Luca om als eerste dubbel nul te blijven op Halifax van het Kluizebos en met een snelle tijd van 45,37 seconden voerde de Italiaan de druk hoog op. Ook de voorlaatste combinatie, Edwina Tops en de spectaculair springende Inca Boy van t Vianahof (v. Diamant de Semilly), bleef foutloos. Ze nam geen risico en klokte 51,67 seconden goed voor de derde prijs. Bertram Allen kwam ging als laatste van start en deed in zijn rit op Hector van d’Abdijhoeve niets onder voor die van De Luca. Op de meet kwam de Ier toch zes honderdste te kort en werd tweede in 45,97 seconden.

Michel Hendrix haalde de tweede ronde net niet. Hij kreeg met Baileys (v. Indoctro) een balk en werd zestiende in het klassement.

Klik hier voor de uitslag

Lorenzo de Luca en het uitzinnige thuispubliek



Bron Paardenkrant-Horses.nl