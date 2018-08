Leslie Burr blaast concurrentie omver met KWPN’er Donna Speciale

Halverwege de 1,45m-rubriek direct op tijd had Leslie Burr met de tienjarige Cavalier-dochter Donna Speciale de winnende tijd van 59,71 seconden op de klokken gezet. Daarmee haalde ze twee seconden van de tijd van Santiago Lambre af die als derde start met Dingeman aan de leiding ging in 61,79 seconden.

‘Cutting horse’

“Instinctief weet ze waar de volgende sprong is”, vertelt Leslie Burr over de merrie die ze vergelijkt met een ‘cutting horse’. “Als je maar een haartje naar rechts zit, weet ze dat de volgende sprong rechts is en omgekeerd. Ze is super gevoelig. Ze heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen en is een echte alpha-merrie. In de ring doet ze alles sneller en vlugger dan anderen.”

Nintender-zoon Dingeman op twee seconden

De Mexicaan Santiago Lambre moest genoegen nemen met de tweede plaats op de tienjarige Nintender-zoon Dingeman. Hij werd gevolgd door Shane Sweetnam op Cyklon (v. Cardento) in 62,48 seconden.

Bron Persbericht