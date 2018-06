Leslie Morse’s Tip Top overleden

De SWB goedgekeurde hengst Tip Top kreeg in Zweden zijn opleiding van Kyra Kyrklund en was het eerste paard in het land dat drie maal op rij het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden won.

Amerikaanse team

Als achtjarige werd de zoon van Master naar Leslie Morse in Amerika verkocht. Zij trainde hem op tot Grand Prix niveau. In 2006 vertegenwoordigde Leslie Morse met Tip Top Amerika op de wereldruiterspelen in Aken. Met het team won ze brons. Hun internationale carrière eindigde in 2010, waarna het paard in 2011 met pensioen ging.

Fokkerij

In Zweden laat Tip Top een aantal goede dressuurpaarden na zoals de Grand Prix-paarden Edvin (Per Duvevelt0, Tellwell (Patrik Kittel en Laura Tomlinson) en Topolino (Vivian Chang).

Bron Eurodressage