Liane van der A: ‘Schijnbaar was het beeld beter’

“Als ik heel eerlijk ben, was mijn gevoel niet zo goed vandaag. Schijnbaar was het beeld beter”, vertelt Liane van der A eerlijk over haar proeven met de Vivaldi-zoon Da Vinci. Desondanks kon de amazone wel tevreden huiswaarts keren: “De pirouettes gingen vandaag goed en ook de appuyementen gingen lekker. In de series wil hij nog wel eens heet worden, maar ook daar bleef hij nu een stuk rustiger in.”

Startbewijs Lichte Tour

De amazone behaalde vandaag haar laatste winstpunt voor het Lichte Tour-startbewijs. “Binnenkort gaan we dus de overstap maken naar de Prix St. Georges. Ik word daarin bijgestaan door mijn instructeur Jeff Heijstek, waar ik al een aantal jaar bij les.” Daarnaast staan er meerdere leuke dingen voor Van der A op de planning, volgende week maakt ze namelijk haar Intermediaire II-debuut met Zidane Z (v. Rubiquil).

Kral en Zoutendijk aan elkaar gewaagd

Paulette Kral reed in de gecombineerde Prix St. Georges/Intermediaire I 69,27% bij elkaar met haar Painted Black-zoon El Dorado. Daarmee bleef de amazone nipt voor op Lisanne Zoutendijk en de Rousseau-nazaat Zilverster, die uitkwam op 69,12%. Philip van Ommen was in de Intermediaire II/Grand Prix de beste met Denver I.P.S. Met de Zizi Top-zoon scoorde hij 67,28%.

