Lichte Tour-zege rentree Mirelle van Kemenade en KWPN-hengst Ferdinand

In maart 2017 debuteerde Van Kemenade met de toen nog zevenjarige KWPN-hengst, in de Prix St. Georges om deel te kunnen nemen aan de selecties voor het WK jonge dressuurpaarden. Daarna werd het rustig rond de combinatie. Nu wonnen ze de Prix met ruim 64%.

“Ik ben vorige zomer aan mijn schouder geopereerd, dus ik lag er even uit. Toen ik hem weer mee wilde nemen verrekte hij een spiertje toen hij van de vrachtwagen afkwam. Daardoor waren we weer even uit de running. Hij heeft ook nog veel gedekt dit seizoen. Vandaag was de eerste keer weer dat we de ring in gingen”, legt Van Kemenade uit.

Te hard gereden

“Op zich ben ik tevreden. Ik had alleen zelf iets te hard gereden in galop. Dat ging ten koste van het beeld. De punten vielen nog best tegen, maar ik ben toch heel blij met dit begin. Hij heeft nog maar zo weinig proeven gelopen en zeker buiten, we moeten gewoon weer meer ringervaring opdoen.”

Kei trots

Over Ferdinand vertelt ze verder: “Ik ben echt kei trots op hem. Het is echt een wereldpaard, beter kan ik me niet wensen. Hij heeft zulke fijne reflexen en wil altijd werken. Hij is nu acht jaar en we gaan nu heerlijk volle kracht vooruit. Ik heb er heel veel zin in”, besluit ze enthousiast.

Geert Hofland werd tweede in de Prix St. Georges van Someren met Adele (v. Obelisk) met 64,78%.

Richting U25

Vorig jaar won ze nog brons op het EK bij de young riders en nu is Jasmien de Koeyer met Esperanza (v. Desperados) richting de U25 aan het werken. In Someren won de combinatie de Inter A met 69,19%.

Nel Rensen bezette de tweede plaats door met Dodi (v. Zidane) 64,78% te noteren.

Eigen concurrent

In het ZZ-Zwaar was Marian van Bommel weer concurrent van zichzelf. In de eerste proef kwam ze met haar beide paarden aan de start en legde ze beslag op de eerste plaats met Emaro M (v. Johnson) met 67,57%. Met Dance Valley (v. Spielberg) werd ze tweede met 65,64%.

In de tweede proef kwam niemand boven de 60% uit.

Huybregts

Jill Huybregts en Eventz Enzos Armani (v. Tuschinski) wonnen de gecombineerde Grand Prix/U25. Hun U25-proef werd beloond met 66,22%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl