Lillian Merx: ‘Thuis nog maar even verder sleutelen’

“Thuis in de training en met het losrijden kan ik Darkhill al meer gedragen houden, maar in de proef ging dat nog wat verloren”, vertelt de amazone. “Ik denk dat het een stukje wedstrijdspanning is, dus daar moet ik thuis nog verder mee aan het sleutelen. Verder was ik wel tevreden, de eerste proef verliep helemaal foutloos.”

Te vroeg

Hoewel de punten in de tweede proef iets lager uitvielen, was Merx daar meer tevreden over. “In verhouding lukte het in die proef met net wat meer afdruk te rijden, maar daar kregen we wel een fout in één van de series. Ik was een keer te vroeg met mijn hulp, waardoor we er eentje om de twee bij hadden, en dat mag natuurlijk niet”, lacht Merx.

Lichte Tour

Binnenkort wil de amazone de overstap naar de Prix St. Georges maken. “Ik heb eind augustus nog een ZZ-Zwaar ingeschreven. Ik moet nog even kijken of ik die rijd of het omzet naar de Prix. In principe vind ik die proef een heel stuk logischer om te rijden, zo reed ik vandaag bijvoorbeeld zelfs een keer verkeerd.”

Prijswinnaars

Myrna van Wijk mocht het rode lint in de eerste proef in ontvangst nemen. Zij behaalde met Soerikov (v. Sanzio) 64,21% en bleef daarmee net voor op Sylvia Claes en Best Choice (v. Sandreo). Beide dames verschenen niet aan start in de tweede proef. Daar gingen de tweede en derde prijs naar Janny Pullen met de Dramatic-nazaat Dynamic en Luca de Rijck met SB Eye Catcher (v. Westpoint).

Dramatic-kinderen scoren

In de Lichte Tour was er nog meer succes voor kinderen van Westpoint en Dramatic. Mark van de Donk was ‘the man to beat’ in de Lichte Tour. Met de Dramatic-zoon Duppie bereikte hij net niet de 70%, maar bleef wel ruim drie procent voor op Danique Jansen en Coert (v. Westpoint). Diens halfbroer Eastpoint VDW eindigde onder Angelique van Dijk op plaats drie.

Debutante wint Grand Prix

Voor Lobke de Jong, die sinds oktober niet meer in de ring verscheen met de United-zoon Cirano, was het een dag om niet snel te vergeten. Haar debuut in de Grand Prix met haar ‘droompaard’ werd beloond met 65,49%, wat haar ook direct de winst opleverde. Nel Rensen-Gijsen eindigde daar met 64,46% achter met Dodi (v. Zidane).

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl