Lips mist vlag en kukelt uit leidende positie

Boyd Martin uit de VS gaat momenteel aan de leiding met zijn Hannoveraan Shamwari 4 (v. Star Regent), het duo staat op 67,10 punten. Tweede is amazone Jonelle Price, met Faerie Dianimo (v. Dimaggio). De Nieuwzeelandse ligt maar weinig achter op de Amerikaan, ze heeft 69,20 punten. Derde na de dressuur en de crosscountry is Laura Collett (Groot Brittanië) met Mr Bass (v. Carrico), 71,20.

Lips en Bayro kregen 50 strafpunten voor de gemiste vlag en staan nu ver achter de top drie, met een totaal van 74,90. Ze zijn de enige Nederlandse combinatie die aan de viersterrenwedstrijd meedoen dit weekend. Het afsluitende springparcours is zondag.

Tussenstand na dressuur en crosscountry

Bron: Paardenkrant – Horses.nl