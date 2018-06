Lisa Klopman wint laatste wedstrijd KNHS Hartog Lucerne Trophy

Faan Pompen jureerde de 17 combinaties tijdens de KNHS Hartog Lucerne Trophy kwalificatiewedstrijd bij de Heuvelruiters in Wezep op hun wijze van rijden. Hij kende de meeste punten toe aan Hilde Veenstra, die met Gossie Gossie 82,5 punten verdiende en daarmee 1 plaatsingspunt uit de eerste manche meenam. In de tweede ronde op tijd viel er een balk bij Hilde en Gossie Gossie, waardoor ze op de twaalfde plaats eindigden. In de einduitslag werden ze zevende. Hilde stond er al goed voor in de tussenstand van de KNHS Hartog Lucerne Trophy Competitie en is zeker van een finaleplaats.

17 punten voor Klopman

Winnares Lisa Klopman had in de voorgaande wedstrijden 10 punten verzameld en kon een goed resultaat gebruiken richting de finale. Dat lukte in Wezep met haar pony Prodise Varro met een tweede plaats in het parcours op tijd en de vijfde plaats op stijl, waarmee ze de wedstrijd met een totaal van 7 plaatsingspunten won.

Britt Schaper was de snelste foutloze in de tweede manche met Brawado en won daarmee dat onderdeel. In de eerste omloop beoordeelde Faan Pompen haar manier van rijden met 70 punten. In de einduitslag van de wedstrijd vond ze zichzelf terug op de achtste plaats.

Opmaken voor de finale

Met twee vierde plaatsen in de beide manches kwamen Susan Benedictus en Jazz op de tweede plaats in de wedstrijd en zij kunnen zich opmaken voor de finale. Dat geldt ook voor nummer 3 Geertje van Aarle en Batman, die voor hun optreden in de eerste manche 80 stijlpunten ontvingen. Nummers 4 en 5 van de wedstrijd in Wezep, Isabelle Roepel en Wesley de Boer, stonden er al goed voor in de tussenstand en zijn zeker van een ticket voor de finale.

De finale van de KNHS Hartog Lucerne Trophy is op zaterdag 16 juni tijdens het CSI Twente in Geesteren. De beste 20 combinaties van de competitie zijn gekwalificeerd voor de finale. De deelnemers aan de finale worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Uitslag KNHS Hartog Lucerne Trophy kwalificatiewedstrijd Wezep

Lisa Klopman, Prodise`s Varro (v.Kantje’s Appart) Susan Benedictus, Jazz (v.Elegant) Geertje van Aarle, Batman (v.Horeb Bob) Isabelle Roepel, Breitling (v.onb) Wesley de Boer, Denver (v.Kantje’s Ronaldo)

Bron: Persbericht