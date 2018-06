Lisa Müller schaft De Valier aan

De achtjarige De Valier werd in 2012 afgemeld voor de Hannoveraanse hengstenkeuring, maar werd op 9 december van dat jaar wel uitgeroepen tot kampioen van de ZfdP Hengstenkeuring in Kreuth. Ruim een maand later verdiende hij ook erkenning in Westfalen.

Veel ruiterwissels

Sebastian Albers, Kira Wegman, Isabel Freese, Claudia Ruscher en Kim Arjes namen plaats in het zadel van de De Valier. In 2016 werd hij door Dorothee Schneider gereden in de kwalificaties voor het Bundeschampionate, maar verscheen niet in Warendorf. Zijn laatste wedstrijden liep hij vorig jaar op ZZ-Zwaar-niveau.

