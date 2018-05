Lisa Nooren beste Nederlander in GP Wiesbaden

Christian Ahlmann ging er maandagmiddag in de afsluitende Grote Prijs in Wiesbaden met de overwinning vandoor. De Duitse ruiter was met Clintrexo Z de concurrentie te snel af en won voor thuispubliek een nieuwe auto. Lisa Nooren was met VDL Groep Sabech D’ha goed voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo klokte de tweede snelste tijd in de tweede omloop van dit 1,60m-parcours, maar kreeg een springfout.