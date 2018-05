Lisa Nooren en Sanne Thijssen in team Young Riders Academy

Dat Lisa Nooren, in 2015 Rabo Talent van het Jaar, en Sanne Thijssen, Rabo Talent van het Jaar in 2016, buitengewoon goede amazones zijn, weten we al langer. Bij de jeugd wonnen ze al vele titels en ook bij de senioren zijn ze op vijfsterrenniveau al succesvol. Zowel Nooren als Thijssen hebben al in de top 100 van de FEI wereldranglijst gestaan. Beide amazones maken ook dit jaar deel uit van het KNHS Talententeam.

Talent, resultaat en motivatie

Hun aanleg is ook opgemerkt door de selecteurs (onder andere Emile Hendrix, Marco Kutcher, Dirk Demeersman) van de Young Riders Academy. Samen met vijf ruiters en amazones uit Europa gaan Nooren als Thijssen komend jaar het ‘full programm’ van de Riders Academy volgen. Van de 28 talenten die aan de selectie deelnamen zijn er zes opgenomen in het ‘educational program’. De kandidaten werden beoordeeld op hun talenten, hun resultaten en hun motivatie.

Opleiding

Het ‘full program’ biedt een speciaal voor de deelnemers opgesteld trainingsprogramma van zes maanden bij een gerenommeerde professionele stal en gekwalificeerde opleidingen in communicatie, handel en economie, veterinaire en anti-doping zaken en recht met betrekking tot de springsport. De trainers die de talenten uit het ‘full program’ gaan begeleiden zijn: Marcus Beerbaum, Rolf Göran Bengtsson, Henk Nooren, Ben, Wim en Gerco Schröder en Jos Lansink.

Programma

The Young Riders Academy is een programma speciaal voor getalenteerde Europese springruiters in de leeftijd van 18 tot 23 jaar in samenwerking met de International Jumping Riders Club (IJRC) ondersteund door Rolex.

Teamleden

Full Program

Lisa Nooren

Sanne Thijssen

Harry Charles (GBR)

Chloe Winchester (GBR)

Ventsislav Izov (Bul)

Lisa Ulven (Noo)

Jenny Rankin (Ir)

Educational Program

Pieter Clemens (Bel)

Dimme d’Haese (Bel)

Guido Franchi (Ita)

Matteo Leonardi (Ita)

Darragh Ryan (Irl)

Christopher Kläsener (Dui)

Bron: KNHS