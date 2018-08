Lisa Nooren stuurt makkelijk op ‘pony’ dan in Kia Picanto

Trots is ze op haar kleine vosje dat op zaterdagavond bijna over zijn eigen hoogte heen sprong. “Hij heeft een hart van goud. Hij doet zo z’n best”, waardeert ze Hocus Pocus de Muze (v. Tinka’s Boy), die zich in barrages op grote pistes als een vis in het water voelt. “De eerste dagen probeer ik wel zo strak mogelijk te rijden, maar leg ik hem niet plat voor de snelste tijd. We weten dat hij op z’n best is in barrages of een proef met winninground zoals vandaag met lange lijnen. Dan gaan we er voor en dan lukt het af en toe. Ik ben hier ook echt blij mee. Eigenlijk is hij van nature niet de allersnelste, maar hij kon lekker doorgalopperen in de lange lijnen.”

Teller op nul

De 21-jarige Lisa Nooren, die al drie auto’s gewonnen heeft, liet in de eerste omloop vier strafpunten noteren en moest als eerste van start in de winninground, waarin de top-13 uit de eerste ronde mocht terugkomen. De teller ging weer op nul en daarmee lag de strijd geheel open in deze Coral Reef Ranch and European Lease Company Trophy. Stephanie Holmén uit Zweden kwam het dichtst bij haar tijd, al was er nog een gat van bijna twee seconden. Voor Gert-Jan Bruggink lag de tweede prijs van bijna 5.400 euro voor het grijpen, tot hij een ongelukkige afzet kreeg voor de laatste hindernis en Quincy (v. Quintender) de balken voor zich uit schoot. Toch was Bruggink nog de beste Nederlander op de zesde plaats.

Mooie proef

“Het was echt een heel mooi gebouwde proef. Niet lomp hoog, maar wel delicaat. Ik had nog niet eerder op CSI Ommen gereden, maar ik ben blij dat ik hier aan de start mocht komen. Een toporganisatie, een super sfeer en heel enthousiast publiek. Echt leuk”, vertelt Lisa Nooren.

Oranje boven

Het werd een oranje aangelegenheid in de 1.50m proef. Sanne Thijssen won de tweede prijs van 5.000 euro met Expert (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Ben Schröder, Pim Mulder, Piet Raijmakers jr. en Wout-Jan van der Schans volgden in de prijsuitreiking. Ook de twee andere internationale rubrieken bleven in eigen land. Niels Nanning won de 1.30m Roelofsen Horse Trucks Trophy op Belrose (v. Action Breaker). Hyke Voorn won nogmaals de 1.20m proef om de For Farmers Trophy met Vanety (v. Vittorio).

Morgen laatste dag

CSI Ommen sluit morgen, zondag, al weer af, maar wel met de belangrijkste proeven. Na een 1.45m rubriek om 8.00 uur gaat de 1.40m CSI1* Grote Prijs van start. Gert van den Hof komt om 14.00 uur een paard zadelmak maken, waarna de 1.60m Grand Prix van het Vechtdal powered by Handelshuis Schuttert om 15.00 uur begint. De toegang is ook dan gratis.

