Lisa van de Laar: ‘Dropshot is groot, grappig en doet áltijd z’n best’

In Bergen op Zoom werd op gras gereden, waardoor de Subtoprubrieken niet heel royaal gevuld waren. “Het schroeven indraaien en het gras waren weer even wennen en ik reed zelf iets voorzichtiger dan op zand. Maar het was een mooi terrein en de ringen lagen er netjes bij. Ik had niet het idee dat Dropshot anders liep en heb fijn gereden”, vertelt Lisa van de Laar.

Persoonlijk record

De amazone won vorige maand het ZZ-Zwaar in Velddriel met een nieuw persoonlijk record van 68 procent. “Ik zou graag de scores willen uitbouwen richting de 70 procent maar dat is best moeilijk. We rijden ook mee in de selecties voor het NK en dan heb je zulke scores toch nodig want de concurrentie is daar enorm. Maar ik ben niet ontevreden met onze huidige punten. Voor de eerste keer in de Subtop mag ik zéker niet klagen en ik ben hartstikke trots hoe het gaat.”

Thuis fantastisch

De combinatie liet een fijne draftour zien maar verloor kostbare punten in galop. “Het draven gaat inmiddels hetzelfde als in de training. De pirouettes gaan thuis fantastisch maar in de proef blijven die nu nog wat hangen terwijl dat eigenlijk een oefening is die Dropshot heel goed kan. Jammer dat we dat nog niet in de ring kunnen laten zien.”

Slipjas

Van de Laar kocht Drophot als driejarige, doorliep alle klassen en debuteerde afgelopen winter in het ZZ-Zwaar. “Het plan is om aan het eind van de zomer over te gaan naar de Prix St. Georges. Ik wil heel graag een keer de slipjas aan”, blikt de amazone enthousiast vooruit. “Hij is niet de meest getalenteerde dressuurtopper maar hopelijk kunnen we in de Lichte Tour leuk meerijden. En dan zien we wel hoe ver we komen.”

Honderd procent

“Dropshot is heel groot en zijn maat was vooral in de lagere klassen niet heel makkelijk. Verder is hij is grappig en doet áltijd z’n best. In de omgang probeert hij altijd net een stapje te gaan verder maar in het werk zet hij zich voor de volle honderd procent in”, looft de amazone haar 1,78 m grote zwarte ruin waarmee ze wekelijks traint bij Jacqueline Fiechter.

Van der Horst ook op dreef

Dominique van der Horst was ook goed op dreef met Wolfshoeve’s Dancing Boy (v. Gribaldi). Het duo won de eerste proef met de score van 65,86%. In de tweede proef werden ze derde met 64,14%. In de eerste proef noteerde Petra van Esch met Fartien (v. Spielberg) de derde score van 64,64%. Ook Franka Loos behaalde een klassering in de top drie. Zij stuurde El Dorado (v. Lord Leatherdale) in de tweede proef met 65,07% naar het rode lint.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl