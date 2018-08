draf 8, stap 6,7, galop 8, submission 7,9, aanleg 7,6 TOTAAL 7,64

WK-jury valt Donkey Boy toch niet helemaal af

De WK-jury maakte van Hesselhoj Donkey Boy (Era Dancing Hit x Milan) van Kristin Andresen vorig jaar een held op de Wereldkampioenschappen met enorme cijfers. De jury van de kwalificatie viel de hengst enigszins af (terwijl de bewegingsafloop dit jaar minder storend is), en nu komt er van de finalejury een goedmakertje. Isobel Wessels noemt de mindere punten wel (achter wijd gaan, gehaast gereden), maar doet dat zeer diplomatiek.

Hesselhoj Donkey Boy komt uit op een 8,56 gemiddeld, met onder andere een 8,8 voor de aanleg. “We geloven dat dit een heel speciaal paard is en wensen je nog veel succes in de toekomst”, zegt Wessels tegen Donkey Boys ruiter Jan Møller Christensen, die de zesjarige hengst enigszins door de proef heen jaagde.

draf 8,8, stap 8,6, galop 8,8, submission 7,9, aanleg 8,7 TOTAAL 8,56

Groene Diod komt niet zo ver

De nog wel erg groene Zweedse merrie Diod (Ampere x Don Schufro) met de Finse Yvonne Österholm komt in de finale niet zo ver met een 7,42 gemiddeld. Isobel Wessels heeft een lang lijstje van dingen die beter kunnen.

Aan de andere kant, zo was er even neen adempauze tussen twee spannende deelnemers. Zowel bij Total Hope was het spannend wat de jury zou doen en bij de volgende deelnemer Hesselhoj Donkey Boy (vorig jaar de hemel ingeprezen, nu streng beoordeeld) is dat ook het geval.

draf 7,5, stap 7,7, galop 7,4, submission 7, aanleg 7,5 TOTAAL 7,42

Finalejury ziet minpunten Total Hope wel

De finalejury bij de zesjarigen (Kurt Kristensen/DEN & Adriaan Hamoen/NED en Dietrich Plewa/DEU & Isobel Wessels/GBR) rekent in de finale wel af met Total Hope (Totilas uit Weihegold), waar de jury van de kleine finale zijn minpunten niet wilde zien. Wessels zegt dat het achterbeen in draf meer onder de massa gebracht moet worden, ziet het verlies van takt in stap, maar prijst ook de geweldig gelukte wissels.

Onder de streep blijft er 8,04 over voor de veeldekkende (600 merries) hengst van Paul Schockemöhle en Flyinge die zeker sterke punten heeft, maar ook een aantal minpunten. Onder Pernilla André Hokfelt krijgt hij onder andere een 6,8 voor de stap.

draf 8,2, stap 6,8, galop 9, submission 8, aanleg 8,2 TOTAAL 8,04

Atterupgaards Botticelli krijgt huiswerk

Isobel Wessels windt er geen doekjes om bij de bespreking van Cassidy’s neefje Atterupgaards Botticelli (Benneton Dream FRH x Caprimond). Ze drukt het iets netter uit, maar hij waggelt volgens de jury teveel in draf en kent de wissels nog niet voldoende. Talent is wel aanwezig, maar deze voorstelling onder Severo Jurado Lopez was niet voldoende voor een hoge plaatsing.

Draf 7,8, stap 7,2, galop 7,6, submission 7,4, aanleg 7,8 TOTAAL 7,56

Dikke 8-en voor Flying Dancer OLD

Flying Dancer OLD (Fürst Romancier x Sir Donnerhall) is zeker niet het paard met de meeste souplesse van de dag. Maar dankzij de stuurkunsten van Dorothee Schneider loopt hij een goede proef en komt hij met een mooie cijferlijst uit de baan. De bruine ruin die door Sissy Max-Theurer voor 235.000 euro op de kop werd getikt in Vechta komt gemiddeld op een 8,42.

Flying Dancer is het eerste Max-Theurer paard dat vandaag in de baan verscheen, maar de Oostenrijkse heeft nog twee ijzers in het vuur. Eentje, Villeneuve (v. Vitalis), won de kwalifcatie en van de andere vond Max-Theurer (zelf 5* jurylid) de punten nog wat aan de lage kant (Sisters Act vom Rosencarree).

Draf 8,2, stap 8,3, galop 8,4, submission, 8,7, aanleg 8,5 TOTAAL 8,42

Hermès loopt de proef van zijn leven

Dinja van Liere juichde in de kwalificatie toen duidelijk werd dat ze de finale op het nippertje haalde. En terecht: in de finale loopt de door G. Gijsbers gefokte Hermès (Easy Game x Flemmingh) de proef van zijn leven. De jury ziet dat ook en geeft gemiddeld bijna een punt meer dan voor de proef van vrijdag. Jurywoordvoerder Isobel Wessels is enthousiast: “Een paard met een geweldige energie. Hij swingt door het lijf en draagt zichzelf.”

Hermes van Joop van Uytert zet meteen de toon in de finale en dat terwijl hij met de minste punten naar de finale kwam. Hij zat er op het nippertje bij vrijdag met een 8 voor de draf, een 8,2 voor de stap, een 8 voor de galop, eenn 7,6 voor de submission en een 8 voor de aanleg (totaal 7,96). Drie klassen beter liep hij zijn finaleproef en met deze punten wordt hij zeker niet weer laatste.

Draf 9, stap 8,6, galop 8,5, submission 8,8, aanleg 9 TOTAAL 8,78

Gelderse Henkie met goede papieren in finale

In de kwalificatie leek het er niet op dat het een sterke jaargang is, de groep zesjarigen van dit jaar. Maar wie weet brengt de finale nog wat meer. Voor Nederland heeft de Gelderse Henkie (v. Alexandro P) met Adelinde Cornelissen de beste papieren. Daarbij liet Adelinde met Governor nong maar eens zien dat proeven rijden als het moet aan haar is toevertrouwd. Henkie kwam als tweede uit de kwalificatie en komt om 17.15 uur in de baan.

Starttijden Nederlandse combinaties

15.00 uur Hermes (v. Easy Game) met Dinja van Liere

17.15 uur Henkie (v. Alexandro P) met Adelinde Cornelissen

17.25 uur Habana Libre A (v. Zizitop) met Diederik van Silfhout

