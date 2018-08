Wel een 9,6 voor de galop en een 9 voor de aanleg, maar de 8-en voor de overige onderdelen houden een topklassering tegen. De jury heeft mooie woorden voor Indian Rock (als dit een mens zou zijn, was het een supermodel).

draf 8,7 stap 8,2, galop 9,6, submission 8,2, aanleg 9 TOTAAL 8,74

Matthias Alexander Rath maakt vrienden in Nederland

Misschien is hij iets degelijk, maar wel een degelijk paard waar iedereen op de tribune wel op zou willen klimmen. De jury incluis. Steady en met enorm veel harmonie loopt Destacado (Desperados FRH x Londonderry) – met de eerste 10 van de dag (stap) – naar 9,48. Zijn ruiter Matthias Alexander Rath, ooit verguisd in Nederland, maakt vrienden in Nederland met zijn natuurlijke manier van voorstellen.

De voor 100.000 euro door familie Rath-Linssenhof in Hannover aangeschafte Destacado (nu voor de helft van Friederike Lohse) heeft al heel wat gewonnen in zijn leven. Zo stond hij direct als driejarige bovenaan op de Bundeschampionate in Warendorf en liep hij ook super sporttesten. Toch werd er nog wel eens wat neerbuigend op hem neergekeken. Zulke hoge punten voor een degelijke vos? De degelijke vos wordt in Ermelo door de jury op waarde geschat en met de hoge punten wordt ook een duidelijk signaal afgegeven. Het wordt spannend straks voor Revolution…

draf 8,9, stap 10, galop 9,4, submission 9,4, aanleg 9,7 TOTAAL 9,48

Frederic Wandres komt zijn medaille van vorig jaar ophalen

17.30 De organisatie van de Wereldkampioenschappen heeft nog wat goed te maken met Frederic Wandres, die vorig jaar gehuldigd en al zijn medaille weer in moest leveren vanwege een rekenfout. Dit jaar krijgt de stalruiter van Ulrich Kasselmann die medaille alsnog. PSI-paard (370.000 euro) Zucchero (Zonik x Prince Thatch xx) komt gemiddeld uit op een 9,24. Dat de hengst van Starhorses iets aan de trage kant is en Wandres er behoorlijk aan moet rijden komt niet voor in het commentaar van de jury. Wel dat Maria Colliander dit paard wel graag in haar stal ziet staan. De sublieme stap helpt hem ook: 9,8 en verder bijna allemaal 9’s. De 8,7 voor de galop is nog aan de hoge kant.

draf 9,3, stap 9,8, galop 8,7, submission 9,1, aanleg 9,3 TOTAAL 9,24

KWPN-hengstenkeuringscommissie kan opgelucht ademhalen

17.20 “We hebben een echte zwarte parel gezien” zegt Maria Colliander over Theo Driessens Imposantos (Wynton x Krack C), die Bart Veeze complimenteert met de manier van voorstellen. “We zien een mooie samenwerking tussen een ruiter en paard.” Daarna volgt nog een rits aan complimenten en een rits aan 9’s. Goed voor een totaal van 8,92. Voor de oogappel van de hengstenkeuringscommissie is dat niet genoeg om voorbij te gaan aan ‘KWPN persona non grata’ Ibiza.

De KWPN-hengstenkeuringscommissie kan weer even opgelucht ademhalen. Nadat de twee verrichtingskampioenen Iconic (v. Bon Bravour) en Inclusive (v. Uptown) in de kwalificatie en in de kleine finale niet op hoge punten uitkwamen, heeft de topscoorder van de afgelopen jaren (89,5) toch maar mooi even soortgelijke punten gehaald op de Wereldkampioenschappen.

draf 9, stap 9, galop 8,7, submission 8,9, aanleg 9 TOTAAL 8,92

Niet de droomproef voor In Style en Renate

17.10 WK-debutante Renate van Vliet en In Style (Eye Catcher x Lorentin) van Joop van Uytert hebben met de uitstraling direct het publiek al op de hand in Ermelo: deze twee hebben plezier. Tot het galopgedeelte is de combinatie ook heel behoorlijk op weg om de proef van hun leven neer te zetten, maar dan springt Eye Catcher achter om in galop. De jury wil nog wat meer zien en rekent de fouten in de proef zwaar aan. Qua aanleg ziet de jury er nog wel wat in: “Dit is een correct paard met de juiste kwaliteiten in huis, maar er moet dan nog wel meer gewerkt worden aan het contact van achter naar voren.” Renate van Vliet kan in ieder geval met een bak aan ervaring naar huis in Heerewaarden.

draf 8,3, stap 7,6, galop 8,1, submission 7, aanleg 8,2, TOTAAL 7,84

Fouten in proef van droommerrie van Bon Bravour

17.00 Je hoort tegenwoordig nog maar weinig van Bon Bravour, maar op het WK in Ermelo geeft de hengst toch maar mooi zijn visitekaartje af. Met de balletdanseres Atterupgaards Delorean (Bon Bravour x Sandro Hit x volle zus Atterupgaards Cassidy) van Stutteri Atterupgaard. Net zoals in de kwalificatie zit de groenigheid en de rijderij van de Deense Selina Solberg-Vittinghus de merrie een beetje in de weg. De jury ziet het talent wel, maar met de fouten in de proef kan het niet hoger dan een gemiddeld.

“Een elegante ballerina met een lichtvoetige draf met een goed achterbeen gebruik. We geven een 9,6 voor de draf.” Daarna ging het terecht om laag met de punten, maar aan de aanleg ligt het – ook volgens de jury – niet.

draf 9,6, stap 8,7, galop 8,3, submission 7,3, aanleg 8,6 TOTAAL 8,5

Andreas Helgstrand uitgebeld: bloed aan de mond van Zhaplin

16.14 De WK-jury (Kurt Christensen/DEN & Ulrike Nivelle/GER en Mariette Sanders/NED & Maria Colliander/FIN) is niet bang voor Andreas Helgstrand. Hij kon al een flinke uitbrander van Maria Colliander in zijn zak steken over de voorstelling van zijn merrie Just Perfect (gereden door stalamazone Simone Pearce). De baas zelf was nog nauwelijks begonnen aan zijn proef met Zhaplin Langholt (v. Zonik) en hij werd al uitgebeld. Bloed aan de mond van de nummer 4 van de kwalificatie.



Imagine hard afgestraft op submission

16.10 Bart Veeze was al blij dat hij met beide paarden van Theo Driessen naar de finale mocht. Hij twijfelde nog wel over hoe lang hij de merrie Imagine (Dreamboy x Jackson) moest losrijden. Nu was het waarschijnlijk iets aan de korte kant, want bij het binnenkomen kwam er direct een vette storing. Dat werd de merrie zwaar aangerekend door de jury.

Bart Veeze zei het eerder deze week: “Als ik te kort losrijd loop ik zeker tegen een vette storing op.” Dat gebeurde direct bij het binnenkomen, waar de merrie iets omhoog kwam op de AC-lijn. De jury zag de potentie van de fijne merrie wel en waardeerde de gangen met mooie cijfers. Wel zouden ze daarbij iets meer rust in de bewegingen zien.

draf 8,9, stap 8,9, galop 8,7, submission 7,8, aanleg 8,5 TOTAAL 8,56

Jury wil natuurlijkere voorstelling van Helgstrand-paard

16.00 Lindballe’s Just Perfect (Johnson x De Niro) had in de kwalificatie uitgebeld moeten worden vanwege bloed aan haar been. In de finale klonk de bel wel, niet omdat er bloed werd waargenomen maar omdat Simone Pearce een programmafout maakte. Jurywoordvoerder Maria Colliander gaf het paard van Andreas Helgstrand nog wel even een uitbrander: “Het zouden hogere punten kunnen zijn als het paard natuurlijker wordt voorgesteld.” Met die uitspraak wordt het straks ook nog spannend voor Revolution. Het is de vraag of de jury deze lijn ook volhoudt tot en met de miljoenenhengst.

draf 7,7, stap 8,6, galop 8, submission 7,3, aanleg 8,2 TOTAAL 7,71

Jury over volle zus Sezuan: ‘Adembenemend elegant’

15.50 Straight Horse Ascenzione (Blue Hors Zack x Romanov) doet in niets aan haar volle broer Sezuan denken. Waar Sezuan zwaar en plomp is, is deze merrie elegant en lichtvoetig, maar tegelijkertijd ook nog wat groen. Dat ziet de jury ook en er komt onder andere een 8,2 voor de submission. Wel een 9,2 voor de draf, een 8,9 voor de stap, een 8,8 voor de galop en een 8,8 voor de aanleg. “Wat worden we verwend hier qua paarden”, aldus jurywoordvoerder Maria Colliander. “Nu ook weer met deze adembenemende elegante en lichtvoetige merrie.”

draf 9,2, stap 8,9, galop 8,8, submission 8,2, aanleg 8,8 TOTAAL 8,78

Jury over Poetinkloon-zoon: ‘We liked it all’

15.40 Xavier Marie van Haras de Hus gaat after all toch nog plezier beleven aan zijn aankoop van Poetin op de Van der Zwan-executieveiling. Afgelopen donderdag was Dorian Grey de Hus (Don Juan de Hus uit de kloon van Poetin) al één van de opvallendste paarden. Toen kwam de ruin met Jessica Michel-Botton, door enkele fouten in de proef, niet verder dan de 11e plaats. De vos gaat nu ruimschoots aan de leiding met een 9,16 gemiddeld. “Er is veel om leuk te vinden aan dit paard en wij vonden het allemaal leuk.”

Vier 9’s en één 8 verschenen op het scorebord. “Een elegant paard met heel veel lichtvoetigheid waarbij ook de harmonie tussen ruiter en paard duidelijk was.” De stap waarin de ruin iets een tikje in het achterbeen leek te hebben werd ook met een 9 beoordeeld.

draf 9,5, stap 9, galop 8,9, submission 9 en aanleg 9,4. TOTAAL 9,16

10-en in aantocht

15.30 De onlangs door Andreas Helgstrand aangeschafte Devonport (Dancier x Ravallo) komt met Rieke Schnieder tot een 8,54 gemiddeld met een mooie ronde cijferlijst. Met zulke cijfers nu al (voor een niet-uitzonderlijk paard) is het waarschijnlijk dat de jury straks naar 10-en moet grijpen.

De onlangs door Andreas Helgstrand aangeschafte Devonport (Dancier x Ravallo) komt met Rieke Schnieder tot een 8,54 gemiddeld met een mooie ronde cijferlijst. De zwarte, die vorig jaar tot Bundeskampioen werd gekroond bij de vierjarige hengsten, was als jonge hengst niet zo gewild. Hij kwam als veulen in de Hannoveraanse veiling en er was niemand die zijn hand opstak voor de zwarte. Als driejarige werd hij in Verden goedgekeurd, maar ook daar liep het nog geen storm in de veiling: voor 30.000 euro werd Gerd Sosath eigenaar. Hij liet hem door stalamazone Rieke Schnieder opleiden en in 2017 ontwikkelde hij zich tot de winnaar van de sporttest en later in het jaar ook Bundeskampioen. Nu, nog steeds onder Schnieder maar in eigendom van Helgstrand krijg de wat koude hengst allemaal 8-en. Met zulke cijfers nu al is het waarschijnlijk dat de jury straks naar 10-en moet grijpen.

draf: 8,5, stap 8,7, galop 8,5, submission 8,3, aanleg 8,7 TOTAAL 8,54

‘Ongewenste’ Ibiza knalt voor KWPN naar 8,96

15.20De via de kleine finale gekomen Asgard’s Ibiza (Desperado x Jazz) knalt voor het KWPN, waar hij niet is goedgekeurd en vorig jaar in de Pavo finale flink werd afgestraft op de stap, naar een gemiddelde van 8,96. Het Duitse jurylid, Maria Colliander, spreekt van een paard met een grote toekomst voor zich en komt met de andere juryleden tot een 9,4 voor de draf en de galop.

De stap van de door Luc Boogert uit Winterswijk gefokte Ibiza, die in de finale bij de verruiming heel mooi uit de verf kwam en in takt bleef, werd met een 8,5 beoordeeld. Datzelfde cijfer is er voor de submission. “Een paard met veel go, power en expressiviteit”, aldus de jury over de hengst die door de Duitse Juliane Brunkhorst knap werd voorgesteld. .

draf: 9,4, stap 8,5, galop 9,4, submission 8,5 en aanleg 9 TOTAAL 8,96.

15.07 uur Ironman H (ex. Ironman Platinum v. Bordeaux, KWPN) met Yvonne Osterholm (Zweden)

De Zweeds goedgekeurde door J.A.M. Hurkmans gefokte Ironman H (Bordeaux x Rousseau) liet een lichtvoetige proef zien met Yvonne Osterholm, maar liep daarin ook tegen enkele storingen op, daarom werd hij ook gekort op het cijfer voor submission. De beeldschone hengst die op de valreep werd meegenomen naar de finale werd door de jury geroemd om zijn galop.

draf: 7,5, stap: 8,5, galop: 8,8, submission: 7 en aanleg 8,2. TOTAAL: 8

KWPN topaanvoerder, Helgstrand volgt

De kwaliteit bij de vijfjarigen is dit jaar enorm op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Meer dan de helft van de paarden kwam in de kwalificatie gemiddeld boven de 8 uit. Vanmiddag wordt de finale, met 16 in plaats van 15 paarden verreden. Horses.nl is er bij en houdt een liveblog bij van de finale. KWPN is met zes paarden in de finale topaanvoerder, daarachter volgt geen stamboek maar een stal. Andreas Helgstrand heeft maar liefst vijf paarden in de finale lopen. Daaronder de winnaar van de kwalificatie: Revolution.

Starttijden Nederlandse combinaties

15.10 Asgard’s Ibiza (v. Desperado) met Juliane Brunkhorst

16.00 Imagine (v. Dream Boy) met Bart Veeze

17.00 In Style (v. Eye Catcher) met Renate van Vliet

17.10 Imposantos (v. Wynton) met Bart Veeze

17.40 Indian Rock (v. Apache) met Emmelie Scholtens

Startlijst (met tijden)

(live)uitslag

Livestream



Bron: Paardenkrant-Horses.nl