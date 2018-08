Heiline’s Danciera is al tweevoudig WK-finaliste en blijft een ontzettend mooie en kwaliteitsvolle merrie. Maar tegen de technisch zeer sterk gereden proef van Adelinde en Governor kan de Deense merrie niet op. Ze maakt wat foutjes en is met 82,614% de haas. Achter Governor. Wel een terechte 9,5 voor de draf en 88,8 % voor de kwaliteit.

Kwaliteit: 88,8% / Technisch: 76,429 / TOTAAL 82,614

91% voor kwaliteit Governor

“We kregen van deze proef kippenvel”, zegt jurywoordvoerdster Susannne Baarup over de proef van Governor (Totilas x Jazz) en Adelinde Cornelissen. Toch bijzonder bij temparaturen rond de 30 graden. Het mooiste punt komt (terecht) bij de submission: een 9,5. “Hij deed alles wat Adelinde van hem vroeg, hij is goed opgeleid en staat super aan de hulpen.” De 91% voor de kwaliteit samen met 77,286 technisch brengt de combinatie op 84,134%.

Of dat genoeg gaat zijn voor een medaille wordt nog even spannend. In de kwalificatie lukte het net niet (4e plaats) en nu moeten de drie hoogst beoordeelde paarden uit de kwalificatie nog. Als zij foutjes maken in hun proef (iets dat Adelinde niet deed), kan het opnieuw een medaille worden. Verdiend, want Adelinde staat er wéér als het moet.

Kwaliteit: 91 / Technisch: 77,286 / TOTAAL 84,134%

Iets gespannen Giovanni niet naar gedroomde 10 voor galop

Equilence’s Giovanni (Chippendale x Scandic) uit de fokkerij van wijlen Cees van Etten werd in de kwalificatie geroemd om zijn enorme galop. Vandaag was hij onder Franka Loos net iets gespannen om naar een topscore te gaan. De iets stampende galop kwam uit op een 8,5. “Hij gaat enorm naar boven in galop, maar te weinig naar voren en is misschien wel iets te lang in de lucht.”Een goed verhaal van de jurywoordvoerder Susanne Baarup, maar de punten zijn toch een beetje vreemd. Giovanni van Ingrid Malan maakte namelijk ook een paar dikke fouten in de proef, maar wordt totaal niet afgerekend in de technische score. Op de technische score wint hij het van First Ampere.

Kwaliteit: 83,4 / Technisch: 73,643 / TOTAAL 78,521%

Nymphenburg’s First Ampere zorgt voor de opbouw

De omroeper in Ermelo zegt dat we begonnen zijn aan de ontknoping, Horses.nl noemt het meer de opbouw naar enige spanning. In deze slaapverwekkende finale voor zevenjarigen was Nymphenburg’s First Ampère (Ampère x Weltruhm) een eerste lichtpuntje. De nu drievoudig WK-ganger (drie keer finalist ook) wordt door de jury geroemd om zijn krachtige draf. Over de aanleunig die nog wel wat te wensen overlaat (hij knikt er nog al eens achter), wordt niet gerept. Maar het is de jury vergeven, ze kunnen eindelijk wat omhoog met de punten.

Kwaliteit: 84,2 / Technisch: 72,429 / Totaal: 78,314

Na Sir Max gaat het gebeuren

Na Sir Max (St. Moritz x Del Piero) met Alexandra Sessler gaat het gebeuren. Althans, dat is te hopen als deze finale nog iets van spanning in zich moet dragen. Hij laat een nette proef zien, waar niet veel op aan te merken maar is – net zoals deze finale – wat aan de saaie kant. Eerste starter Valparaiso nog steeds aan kop.

Kwaliteit: 83 / Technisch: 71,643% / TOTAAL 77,321.

KWPN’er Gotilas du Feuillard brengt de spanning ook niet

Donderdag imponeerde Gotilas du Feuillard (Totilas x Ferro) met een vooral een nette proef. Hij deed alles wat Corentin Pottier van hem vroeg, zoals het een Totilas betaamt. In de finale deed hij wat mat aan en maakte hij fouten, de jury noemde hem fris in galop. Hoe het zij, 73,514%.

Kwaliteit: 79,6 / Technisch: 67,429 / TOTAAL 73,514%

Ermelose kerkdienst is spannender dan finale

Een kerkdienst in één van de Ermelose kerken is waarschijnlijk spannender dan het eerste deel van de finale van de zevenjarigen. De jury probeert er nog wat spanning in te brengen door dikke punten te geven aan de Duitse inzending Strellson (San Amour x Weltmeyer) voor de kwaliteit (81,8), die hij eigenlijk niet helemaal verdient. Met Vera Nass komt de in 2015 voor 38.500 euro verkochte ruin totaal op 76,4%.

Kwaliteit: 81,8 / Technisch: 71 / TOTAAL 76,436%

Greek Air zorgt niet voor de verrassing

De ZFDP-er Greek Air (Gribaldi x Florestan I), de halfbroer van WK-medaillewinnaar Sir Olli (v. Sir Oldenburg), had voor de verrassing kunnen zorgen. Zo luchtig als de vos in de kwalificatie door de ring ging onder Grand Prix-amazone Emma Kanerva, zo is het wurgen (vooral in het galopgedeelte) in de finale. Een fijn paard, maar geen fijne proef. De jury straft de fouten in de proef ook al flink af in het cijfer voor submission (5,9)

Kwaliteit:68,4 / Technisch: 66,857 / TOTAAL 67,564%

Ook Kira Wulferding gaat de mist in

Kyra Wulfering gaat net zoals Joyce Heuitink de mist in met het te vroeg tonen van de uitgestrekte draf. De merrie Brianna (Bvlgari x Rohdiamant) heeft in Duitsland al het nodige gewonnen, maar overtuigt niet helemaal in Ermelo. Ze verraadt overgrootvader Calypso II en blijft een beetje hoog in de croupe de gehele proef. Wel een mooie stap en zeer mooie keertwendingen. Voor de kwaliteit komt de merrie nog uit op een dikke 8 gemiddeld.

Kwaliteit: 80,2 / Technisch: 72,071% / TOTAAL 75,636%

Finale haalt slaap nog niet uit de ogen

Zo spannend als de finale voor vijfjarigen gisteren was, zo saai is de finale voor zevenjarigen tot nu toe. De lange proef en het breedsprakige commentaar van Susanne Baarup (DEN) zorgt dat de toeschouwers de slaap nog niet echt uit de ogen krijgen. Tot nu toe is er nog niet een paard in de ring gekomen, waarvoor je rechtop gaat zitten. De toeschouwers die besloten om op zondag uit te slapen, missen niet veel. Ook niet bij de Zweedse Macacho (Maserati x Camaro M) met Ebba von Essen in het zadel. Ook nog een paar fouten in de proef maken dat er niet meer dan 71,836% op het scorebord komt.

Kwaliteit 74,6 / Technisch 69,071 / TOTAAL 71,836%

Simone Pearce heeft wel betere concoursen gekend

Helgstrand-amazone heeft niet haar weekend in Ermelo. Vorig jaar was een schot in de roos met de merrie Casablanca bij de vijfjarigen en ook met Nexolia Feodoro (Fürstenball x Rosario) kreeg ze in de kwalificatie voor zesjarigen toppunten (niet in de finale). Met diezelfde Feodoro van Nexolia Dressage rijdt de Australische een matige proef in Ermelo, met wat flinke storingen. De kwaliteit bij de ruin is aanwezig, maar de vorm van de dag niet.

Kwaliteit 74,6/ Technisch 69 / TOTAAL 71,800%

Geen droomfinale voor Joyce Heuitink en Gaudi Vita

Vorig jaar liep Joyce Heuitink met haar oogappel Gaudi Vita (v. Apache) van J.W.M. Olthof, G.A.M. Grouwe en W.T. Heutink de finale net mis. Nu was het wél de finale, maar niet een droomfinale. Dat begon al met het uitstrekken dat Heuitink te vroeg toonde (waarna de bel klonk) en de jury vond dat de bruine, die al heel wat concourskilometers op de teller heeft, nog wat meer ‘door de nek’ kon zijn en ook de galop kon nog wat beter. Wel een paard met perspectief voor de toekomst: een 8,4 voor de aanleg.

Vanwege de aftrek voor het foutrijden laten de punten op zich wachten.

Kwaliteit: 81,2 / Technisch:72,929 / TOTAAL 79,014%

Nette proef Valparaiso levert 77,736% op

Sissy Max-Theurer heeft vandaag vier paarden in de finales lopen. De via de kleine finale gekomen Valparaiso (Vitalis x Fürst Piccolo) beet het spits af voor de steenrijke Oostenrijkse. Met Wolfgang Himsl liep de donkere vos een nette proef. Geen proef die hem op het podium zal doen belanden, maar zeker geen straf om naar te kijken. Dat vindt de jury ook, die voor de kwaliteit 82,4 punten geeft en voor het technische gedeelte 73,071%. De klappers voor Sissy moeten straks bij de zesjarigen komen.

Kwaliteit: 82,4 / Technisch: 73,071 /TOTAAL 77,736%

Starttijden Nederlandse combinaties

Als er ergens eremetaal in het vooruitzicht staat voor het KWPN is het wel bij zevenjarigen met Governor, Giovanni en Glamourdale (die in de kwalificatie twee 10-en kreeg) . Vanmorgen wordt de finale, met 15 paarden verreden. Horses.nl is er bij en houdt een liveblog bij van de finale.

09.40 Gaudi Vita (v. Apache) en Joyce Heuitink

11.25 Equilence’s Giovanni (v. Chippendale) met Franka Loos

11.35 Governor (v. Totilas) met Adelinde Cornelissen

11.55 Glamourdale (v. Lord Leatherdale) met Charlotte Fry*

*Start voor Groot-Britannië

Startlijst (met tijden)

(live) uitslag

