Liza Nouwens wint PSG-debuut: ‘Ik was vooraf zó zenuwachtig’

Liza Nouwens is er zelf nog een beetje beduusd van. “Ik was vooraf zó zenuwachtig. Door m’n trillende handen kon ik de knotjes er bij Vito (de roepnaam van Veni Vidi Vici, red.) niet inkrijgen. Ik ben hartstikke blij. Het doel was zestig procent en dat hebben we gelukkig bereikt.”

Enen voor serie

De uitgestrekte gangen leverde achten op, maar het duo liep een grote fout op in de serie om de vier die door alle drie de juryleden met een 1 werd afgestraft. “We kwamen scheef uit de hoek de diagonaal op en toen kreeg ik er geen wissel meer uit. Vito raakte in paniek van m’n been en gelukkig sprong hij op het laatste moment nog om. Het was echt mijn fout en helemaal met deze enen had ik dit resultaat niet verwacht.”

Dingetjes

Op de misser na kon de combinatie vlekkeloos door de proef heen rijden. “Er zijn natuurlijk altijd nog wel dingetjes. Zo was een pirouette wat groot en mochten de appuyementen met iets meer lengtebuiging. Maar Vito was heel actief aan m’n been, daar ben ik echt tevreden over.”

Wiebelitz volgt

Maike Wiebelitz volgde op de tweede plaats. Zij reed Empire (v. Wynton) naar 62,84%. Larissa van Craaikamp scoorde met Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) 62,01% en mocht de derde prijs ophalen.

Inter I voor Gouda

Na een aantal afmeldingen waren er nog twee combinaties over in de Intermédiaire I. Kaylee Gouda en Don Juan (v. Vivaldi) wonnen de proef met 66,40% en noteerden daarmee de hoogste dagscore in Aerdenhout.

Zware Tour

In de Grand Prix behaalde alleen Shanda de Boer met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) een score boven de zestig procent: 62,55%. In het kleine groepje Intermédiaire II bemachtigde Wendy van Diessen – Van den Boogaard met Evanel’s Blackie W (v. Painted Black) met 63,82% het startbewijs voor de Grand Prix. Brem Beers was als enige deelnemer in de Intermédiaire A automatisch verzekerd van de overwinning. Haar score met Ultimate (v. Olivi) kwam uit 61,18%.

Beers en Spierenburg

Ook in het ZZ-Zwaar mocht Brem Beers een oranje lint in ontvangst nemen. In proef 35 reed ze de Hannoveraanse merrie Start Up (v. Stalypso) naar de hoogste score van 63,93%. Thomas Ilias en Di Saronno (v. Zhivago) werden tweede met 62,86%, gevolgd door Vivianne de Jong en Zavinko V (v. Hamlet) met 62,21%.

In proef 36 stonden Shelby Spierenburg en Bliksem M (v. Flemmingh) aan kop met 62,86%. Monica Gaastra reed Arlene (v. Rousseau) met 61,79% naar de tweede plek. Vivianne de Jong en Zavinko V (v. Hamlet) werden ook in deze proef derde, nu met 61,71%.

De Gooijer wint young riders

Danae de Gooijer voerde het kleine klassement young riders aan. Haar landenproef met Amstelstreeks Bløf (v. UB 40) was goed voor 60,74%.

