Loewie Joppen: ‘It’s a Dream trok gelijk mijn aandacht’

Het fokproduct van Coen Goumans werd als driejarige goedgekeurd met 82,5 punten en nam daarna succesvol deel aan jonge paarden-wedstrijden en de KWPN Hengstencompetitie. Scheepers reed de hengst voor Herman Jacobs en Egbert Schep.

Paard voor de toekomst

Nadat Joppen de Toulon-zoon had gespot, probeerde hij hem uit. “Hij bevestigde het goede gevoel dat ik direct bij hem had. Hij heeft veel vermogen, laat zich goed rijden en wil heel voorzichtig zijn. Absoluut een paard voor de toekomst”, vertelt de ruiter.

Focus op sport

Door de verkoop komt de focus echt op de sport te liggen. “Hij was best veel hengst toen hij hier kwam, het was natuurlijk midden in het dekseizoen. Ik heb voor de sport grote verwachtingen van It’s a Dream, maar wil komende winter ook wat sperma van hem gaan invriezen. Voor nu is het belangrijk dat hij sterker wordt en ik zal hem selectief inzetten voor de vijfjarigen-wedstrijden dit jaar.”

Ilon

Onlangs verscheen de nieuwe combinatie in de ring bij Jan Tops in Valkenswaard in de internationale Youngster Tour. Hij plaatste zich voor de finale door twee eerdere foutloze omlopen. Joppen brengt de hengst uit onder de naam Ilon, met welke naam hij ook ter wereld kwam.

Bron: KWPN