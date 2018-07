London Knights geeft eerste plaats niet af, Nicola Philippaerts wint GCT

Ben Maher zorgde met Explosion W voor zijn tweede nul-rit, nadat hij in de eerste omloop foutloos bleef met Winning Good en Nicola Philippaerts liep met H&M Chilli Willi vier strafpunten op.

Valkenswaard United

Net als in de eerste omloop bleef Valkenswaard United ook in de tweede rit op de tweede plaats staan. Alberto Zorzi zette twee keer een foutloze rit neer met Contanga (v. Catoki) en Marcus Ehning kreeg vier strafpunten met Cornado NRW nadat hij de eerste rit foutloos bleef met Comme il faut, beiden zoons van Cornet Obolensky.

GP-kwalificatie

Deze tweede omloop, die ook als individuele kwalificatie gold voor de Global Champions Tour van de zaterdagavond, ging John Whitaker er met Argento met de overwinning vandoor. De Britse ruiter was meer dan een halve seconde sneller dan Danielle Goldstein, die Lizzymary (v. Cabri d’Elle) naar de tweede plek stuurde. Karel Cox maakte de top drie compleet met Dublin van Overis (v. Darco)

Tussenstand

Voor de tussenstand na deze elfde etappe van de Global Champions League betekent dit dat London Knights met 244 punten aan de leiding gaat. Valkenswaard United volgt met 227 punten op de tweede plaats en Miami Celtics staan voorlopig derde met 169 punten.

Global Champions Tour

De strijd om de overwinning in de Global Champions Tour ging ’s avonds tussen Philippaerts met Chilli Willi en Daniel Deusser met Tobago Z. De ruiter uit België was uiteindelijk in de barrage 0,04 seconde sneller dan de Duitser en dat leverde hem de hoofdprijs van de dag op individueel, nadat hij ook met zijn team al op de eerste plek was geëindigd.

Nederlanders

De Nederlandse ruiters plaatsten zich niet voor de barrage zaterdagavond en eindigden allemaal net buiten de prijzen. Met zijn team eindigde Harrie Smolders nog wel in de top tien. Samen met zijn pupil Jos Verlooy pakte hij met team Montreal Diamonds de negende plaats. Gerco Schröder volgde met Prague Lions op de tiende plaats.

GCT-Tussenstand

Ben Maher gaat individueel aan de leiding in de Global Champions Tour. De Britse ruiter, die op het moment bijzonder goed in vorm is, heeft 237 punten verzameld en staat daarmee 38 punten voor op Edwina Tops-Alexander, die 199 punten heeft. De winnaar van de Tour van vorig jaar en huidige nummer 1 op de FEI-ranking, Harrie Smolders, zit de Australische wel op de hielen, want hij heeft 198 punten op de teller tot nu toe.

