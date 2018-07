London Knights na eerste GCL-ronde aan kop, Marcus Ehning pakt individuele zege

Harrie Smolders, de nummer één van de FEI-ranglijst en de nummer vier op de GCT-ranking, zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met Emerald (v. Diamant de Semilly) zette de ruiter een foutloze rit neer, maar was net te langzaam om in de prijzen te vallen. Zijn foutloze rit hielp zijn team, Montreal Diamonds aan een voorlopige achtste plek. Smolders’ teamgenoot en pupil Jos Verlooy kreeg vier strafpunten met Caracas (v. Casall).

Minimaal verschil

Valkenswaard United zit team London Knights op de hielen, want beide teams zijn nog geen halve seconde na elkaar gefinished. Nicola Philippaerts met H&M Chilli Willi (v. Casall) en Ben Maher met Winning Good (v. Winningmood) noteerden 140,52 seconden, terwijl Alberto Zorzi met Contanga (v. Catoki) en Ehning met Comme il faut (v. Cornet Obolensky) 140,90 seconden klokten.

Individueel

Individueel zat Luciana Diniz de Duitse springruiter op de hielen. De Portugese amazone liet Camargo (v. Canturo) in 66,37 seconden over de streep galopperen, terwijl Ehning met Comme il faut in 66,23 seconden aan de finish kwam. Maher maakte met de NRPS-hengst Winning Good de top drie compleet. In de GCT-etappe in Monte Carlo twee weken terug was het duo ook succesvol. In beide GCL-omlopen eindigden ze daar op de tweede plek en in de afsluitende Grand Prix pakten ze met de achtste plek nog een top tien-klassering mee.

Nederlanders

Smolders was met Emerald met de vijftiende plek de beste Nederlander, maar Gerco Schröder liet Glock’s Cognac Champblanc ook foutloos rondgaan. Het duo was iets langzamer dan hun landgenoot en eindigde op de negentiende plek.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Paardenkrant-Horses.nl