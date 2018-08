Lord Django van springvader Stalypso is Stallion of the Year

Het klinkt heel als wat: de Stallion of the Year-rubriek. Maar in de realiteit is de kwaliteit in deze Lichte Tour-kür niet veel hoger dan een gemiddelde subtopwedstrijd. De Dressage Stallion of the Year-wedstrijd werd gewonnen door Lord Django van springvader Stalypso met de Pool Ilona Janas. Hij kwam uit op 74,167%. De Van Olst Sales-veilingtopper Crosby (v. Chippendale), die dit voorjaar voor 270.000 euro werd verkocht, moest aansluiten op de tweede plaats.