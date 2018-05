Lord Pezi junior 0,06 seconde sneller dan Thijssens Diabolo Z

“Rohde kreeg in de barrage een net iets betere bocht dan ik”, analyseert Leon Thijssen, die afgelopen weekend nog een proef op CSI Eindhoven won met Diabolo Z (v. Diarado). “Ik voel dat hij er nu klaar voor is om dikkere proeven te lopen. Hij is nu een beetje volwassener geworden. Eerder was hij snel gespannen. Hij moet leren dat als je hard rijdt, dat hij de dag erop niet te gretig wordt. Het is een voorzichtig paard met veel vermogen. Wel iets speciaal, maar het verstand komt met de jaren. Hij loopt zichzelf al minder voorbij.”

‘Het wilde moet er vanaf’

Diabolo Z werd al op jonge leeftijd aangekocht bij de fokker, waar hij regelmatig de wei uit sprong. In de trainingen vraagt hij veel werk. “Gretige paarden moet je ook veel werk geven. Niet zozeer hard werken, maar vaak van stal halen. De energie eruit laten lopen, het wilde moet er vanaf. Aan de longe relaxed krijgen, daarna rijden. Soms zijn zulke paarden na twintig minuten al ontspannen, soms duurt het zestig minuten. Dan moet je die tijd ook nemen. Vandaag is hij ook aan de longe geweest en in de namiddag gereden. Kwartier op stal en dan oppakken voor de rubriek. Ja, zulke paarden kosten wel veel tijd, maar als ze goed springen is het allemaal de moeite waard. En die hete paarden liggen ons wel.”

Familie-uitje

Op stalruiter Kevin Jochem na – hij rijdt op CSIO La Baule – is de hele stal Thijssen in Wierden. “Sanne en Mel rijden hier ook. Mel doet met haar zeventien jaar ongelooflijk veel ervaring op in de rankingproeven hier. Sanne heeft een stel jongere paarden mee, maar we hebben er ook een paar oudere bij. We rijden hier graag. Wierden heeft toch maar mooi drie rankingproeven, dat is toch heel wat. Als je er één of twee keer vooraan bijzit, kun je de kosten enigszins terugverdienen. Bovendien moeten de paarden toch lopen en ervaring opdoen. Ze moeten eerst in vorm zijn voordat je ze hoger laat springen en ver weg gaat op concours.”

Elton John TN derde

In de 1.45m rankingproef kwamen de Nederlanders goed voor de dag met negen starts in een barrage van veertien ruiters. Zoï Snels werd derde op de hengst Elton John (v. Clearway), gevolgd door Remco Been op Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) en Pim Mulder op Djoost Again (v. Cantos). De tweede dag van Outdoor Wierden begon als een dejavu. Zowel Albert Zoer (1.30m Equifond Prize) op Formidable (v. Clearway) als Emanuele Gaudiano (1.40m Rabobank Prijs) op Quinn van de Heffinck (v. For Pleasure) wonnen voor de tweede dag op rij. In de 1.20m Outdoor Wierden Prijs won Hessel Hoekstra op Rubio Monocoat’s Finishing Touch (v. Numero Uno).

Uitslagen

RTV Oost nam vandaag een kijkje op Outdoor Wierden:



