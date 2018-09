Loting WEG-dressuur bekend: Nederland in laatste groep

De Grand Prix wordt over twee dagen verreden. Op woensdag 12 september (14.45 uur – 00.00 uur* Grand Prix deel 1) en op donderdag 13 september (14.45 uur – 00.00 uur* Grand Prix deel 2 en teamfinale). Op woensdag komen dus de mindere goden uit groep 1 en 2 aan de start. In groep 1 zitten Portugal, Japan, Zwitserland, België en Brazilië. In groep 2 Rusland, Canada, Australië, Denemarken en Groot-Brittanië.

Format

De landenwedstrijd wordt bepaald in de Grand Prix, daarna zijn er individuele medailles te verdienen in de Grand Prix Spécial en in de kür.

Bron: Dressage-News.com

*Nederlandse tijden