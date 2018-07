Lotje Schoots: ‘Aanleren van de wissels was wel een dingetje’

Ondanks dat Lotje Schoots met Favorit nu is overgestapt naar de Lichte Tour, is ze zeker van plan haar talentvolle Jazz-zoon eind van de maand op de Nederlandse titelstrijd in het ZZ-Zwaar uit te brengen. Daar mag ze overigens ook haar andere Jazz-nazaat Grace of Rose mee naar toe nemen, die daarnaast ook is geselecteerd voor het WK jonge paarden bij de zevenjarigen.

NK en WK

“Ik ga met allebei naar het NK en zou Favorit ook heel graag in de internationale Lichte Tour-rubriek op het WK voor jonge paarden willen starten”, legt Schoots uit. “Daarvoor hebben we twee scores van 65 procent in de Prix St. Georges nodig, dus volgende week starten we nog een keer.”

Steeds safer

De pirouettes werden beloond met 8,5-en en de wisselseries met achten. Met de series was Schoots het meest blij. “Eigenlijk ging de hele proef fijn. Favorit liep mooi gedragen en actief. Maar ik ben het meest trots op de series, want het aanleren van de wissels was wel een dingetje”, vervolgt Schoots lachend. “Ik ben heel blij dat die nu in de proef ook steeds safer worden.”

Even oefenen

Op de keertwendingen liet de combinatie wat punten liggen. “Die waren niet zo mooi”, aldus de amazone. “Favorit kan ze wel maar vandaag lukten ze even niet. Daar gaan we nog even op oefenen. Maar voor de eerste keer in de Prix St. Georges ben ik heel blij met dit resultaat. Hier had ik vooraf voor getekend.”

Van der Linde volgt

Willem Auke van der Linde noteerde met de Sandro Hit-zoon Christon B, die eerder in de Subtop werd uitgebracht door Mark van de Donk, de hoogste Inter I-score van 63,750%. In het met de Prix St. Georges gecombineerde klassement leverde dit de tweede plek op. Manon Klijbroek werd derde. Haar Prix St. Georges met Kingsley Erano (v. Vivaldi) was goed voor 63,088%. In de tweede groep Intermédiaire I waren Danielle Keur en Dettori (v. Wynton) de beste met 62,353%.

Hoogers en De Haan aan kop in Zware Tour

In de gecombineerde rubriek Grand Prix en Grand Prix Spécial stond Gita Hoogers aan kop. Haar Spécial met Brooklyn (v. Moneymaker) werd gewaardeerd met de score van 62,181%. Katinka de Haan en Armani (v. Smetana) wonnen met 63,21% de gecombineerde rubriek Intermédiaire A en Grand Prix U25.

ZZ-Zwaar voor Admiraal en Oord

In de eerste proef ZZ-Zwaar behaalde Jony Admiraal met W-Fifty (v. Redford) de hoogste score van 64,714%. Jade Oord en Chireine (v. Painted Black) volgden op de tweede plek. De combinatie, die ook internationaal bij de junioren uitkomt, noteerde 64,143%. Shelby Spierenburg en Bliksem M (v. Flemmingh) werden derde met 63,000%.

In de tweede proef mocht Oord haar tweede lint van de dag ophalen. Hier reed ze haar Painted Black-merrie naar het winnende resultaat van 62,286%. Dit was de enige voldoende score in deze rubriek van 19 combinaties.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl