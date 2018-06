Lotje Schoots: ‘Er was geen houden aan’

“Ondanks dat de punten in de eerste proef hoger waren, ben ik eigenlijk meer tevreden over de tweede proef”, vertelt Lotje Schoots. “Het kon allemaal nog wel iets strakker, vloeiender en gemakkelijker, maar ik ben blij met beide proeven. Meestal hebben we nog wel dingetjes en dit was de eerste keer dat ik hem foutloos door beide proeven kon rijden. Dat is al een mijlpaal!”

Bij de les

“Het is een prachtig concours maar helaas waren de bodems wat aan de zware kant, maar dat was al wel beter dan vorig jaar”, zegt Schoots die graag op het groots opgezette concours rijdt. “Verder is alles top geregeld, het is prachtig mooi maar niet heel gemakkelijk omdat er veel gebeurt. De jongere paarden leren daar veel van en gelukkig bleef Favorit bleef aardig bij de les. Het is een super concours om kilometers te maken.”

Los op concoursterrein

De amazone noemde haar Jazz-zoon al eerder een grote Shetlander en ook vandaag maakte hij die bijnaam weer waar. “Favorit heeft zich wéér als een Shet gedragen. Hij liep los op het concoursterrein en heeft z’n ware aard weer even laten zien”, vervolgt Schoots lachend die haar paard gelukkig weer snel te pakken kon krijgen.

Grote komiek

“Na het rijden spoot ik Favorit af waarbij hij stond te grazen. Vervolgens stak hij z’n neus naar rechts en weg was ‘ie. Er was geen geen houden meer aan. Als een echte Shet ging hij tien meter verder weer door met grazen en konden we hem zo weer pakken. Dat is echt typerend voor hem, hij is een grote komiek.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl