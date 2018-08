“Met allebei had ik dure fouten maar ik ben super tevreden over het gevoel dat ze gaven”, vertelt Lotje Schoots na afloop van de proeven met haar twee Jazzen. “We hadden net het NK en WK gehad waardoor ik twijfelde. Maar ze waren al weer heel fit en er waren wat dingetjes die ik graag wilde uitproberen.”

Grace op trensje

Ondanks een dure fout is Schoots goed te spreken over haar zevenjarige merrie Grace of Rose. “De laatste paar wedstrijden vond ik de aanleuning niet zo fijn. Daarom besloot ik haar vandaag op een simpel trensje te rijden. Dat pakte heel goed uit. Helaas ging een van de pirouettes kapot maar van haar lopen werd ik heel blij.”

Favorit té scherp

Ook met achtjarige Favorit had Schoots een andere aanpak bedacht. “Ik wilde hem wat scherper hebben aan mijn been, maar nu was hij iets té scherp,” vervolgt de amazone lachend. “Ik heb de hele proef zitten ho-en maar ik ben blij dat hij het zo goed begreep. De wissel bij C mislukte en die heb ik opnieuw gereden. Daarvoor kregen we min twee en dan tikt het hard aan de verkeerde kant op.”

Welverdiende vakantie

Beide toekomstpaarden van Schoots mogen nu van hun welverdiende vakantie gaan genieten. “Als de wedstrijd ergens anders was geweest, was ik zeker niet gegaan. Maar op deze thuiswedstrijd kon ik ze mooi nog een keer de ring inrijden. Het gaat hard zat en nu mogen ze even lekker vrij.”

Bouwman volgt

De internationale Grand Prix-amazone Janette Bouwman is sinds een tijdje weer terug in de Subtop. Met Zianta noteerde ze het derde resultaat van 64,118%. Lisanne Veenje reed de meeste punten bij elkaar in de Intermédiaire I. Met haar Friese hengst Friesen Exklusiv Wirdmer (v. Beart) kwam de score uit op 63,824%, wat in het gecombineerde klassement Lichte Tour de vijfde plek betekende.

Den Drijver wint Grand Prix

Ineke den Drijver schreef de Grand Prix op haar naam. Ze stuurde haar zestienjarige ruin Don (v. onbekend) naar 66,739%. Nars Gottmer met Dicaprio Swing R (v. Jazz) en Shanda de Boer met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) deelden de tweede plaats. Beide combinaties reden 66,630% bijeen. Lischa de Vos en Bretagne (v. OO Seven) noteerden de hoogste Intermédiaire II-score van 66,029% en behaalden daarmee ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. In het met de Grand Prix gecombineerde klassement betekende deze score de vierde plek.

Spécial voor Van Weering

In de Grand Prix eindigde Valentijn van Weering met VarioHippiQue’s First Class (v. Florencio I) buiten de prijzen, maar dat maakte de ruiter in de Grand Prix Spécial weer goed. Van Weering scoorde met zijn Oldenburger hengst 64,521% en was als enige combinatie in deze rubriek automatisch de winnaar.

Massop en Perlee pakken oranje linten in ZZ-Zwaar

In de eerste groep ZZ-Zwaar waren de oranje linten voor Merel Massop en Desiree Perlee. Massop stuurde haar MS Duchateau (v. onbekend) in proef 37 naar 65,286%. Perlee en Belmondo SB (v. voice) wonnen proef 38 met 63,786%. De tweede prijzen waren voor Marissa Kooiman met Gribaldi-ruin Zrinko K&L (64,286% in proef 37) en Monique Orlemans-Cabri met de Jazz-nazaat Erato de Jeu (63,571% in proef 38).

Van Brenk slaat dubbelslag

Wijnanda van Brenk was oppermachting in de tweede groep van het ZZ-Zwaar. Met Ferrari (v. Apache) won ze proef 37 met 65,786% en proef 38 met 66,143%. In proef 37 eindigde Liza Nouwens met Veni Vidi Vici (v. Flemmingh) als tweede met 64,643%. Op kleine afstand volgden Danique Schnellenberg en Everton (v. Jazz) met 64,143%. In proef 38 noteerde Schnellenberg met haar Jazz-zoon de tweede score van 64%.

‘Schoots-paarden’ domineren jeugdrubriek

In de gecombineerde rubriek voor junioren en young riders maakten twee paarden die eerder door Lotje Schoots werden gereden de dienst uit. Zamora (v. Welt Hit II), door Schoots uitgebracht in de Lichte Tour, liep met junior Jessica Poelman naar de winnende score van 68,333%. Schoots’ voormalige Grand Prix-paard Equitop Torricelli LS (v. Florestan I) loopt al weer even onder de 17-jarige Aimée Meddens, die hem (internationaal) bij de junioren reed en vandaag bij de young riders goed was voor 68,015%. Dat betekende de tweede plek in het gecombineerde klassement.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl