Lotje Schoots wint op eerste eigen subtopwedstrijd

“Het enige jammere was misschien dat ik net niet die 70% reed”, lacht de amazone, die dit wijt aan een minder fraaie wissel in de serie om de vier. “Dat heeft me net de kop gekost.” Verder was de dag uiterst geslaagd en met de positieve reacties van de deelnemers erbij opgeteld is de kans groot dat de subtopwedstrijd op stal bij Lotje Schoots ook in de toekomst vervolg gaat krijgen. “We hadden een vol programma, met starts vanaf ’s ochtends 10.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur, dus hulde aan de sponsoren en vrijwilligers die deze dag tot zo’n succes hebben gemaakt”, aldus Schoots.

Comeback voor Gameboy

Ook voor de winnares van de Zware Tour was het een memorabele dag. Kim Thijssen won met haar inmiddels zeventienjarige NRPS-gekeurde Gameboy de Grand Prix nadat ze er bijna vijf jaar uitlagen door blessureleed. Vorige week maakte ze hun rentree in de wedstrijdring, maar kwam het duo nog net niet aan de 60%. Nu in Abcoude was het allemaal al veel vanzelfsprekender en schreef Thijssen de Grand Prix op naam met een score van 65,33%. Daarmee verwees ze Valentijn van Weering en VarioHippiQue’s First Class naar een tweede positie (63,10%).

In de gecombineerde Intermédiaire II/ Intermédiaire A-rubriek ging het oranje lint naar Lischa De Vos en Bretagne. Haar proef werd beloond met 64,63%. Sandrine van Rees werd met Elvis tweede met 62,79%.

Oranje linten voor Seelemeyer en Harnett

In het ZZ-Zwaar waren er oranje linten voor Mark Seelemeyer met Freud (v. Florestan) (64,79%) en Jennifer Harnett met Eximio (v. Zircon) (66,57%). Doordat Seelemeyer maar één proef reed, zag Harnett in de tweede proef haar kans schoon om nu wel het oranje lint te pakken. Ind e eerste proef moest zij Seelemeyer namelijk nog voor zich dulden.

Jeugd ook aan bod

Op de subtopwedstrijd in Abcoude was aan iedere rubriek gedacht, en zodoende was er ook voor de jeugd volop gelegenheid om te starten. Bij de gecombineerde Young Riders/ Junioren-rubriek eindigde Junior Jessica Poelman met Zamora bovenaan met 67,05%. Bij de Children kwam alleen Lynn Corts met Femme Fatale of Wild Rose Stables (v. Johnson) aan de start. Met scores van 64,12% in de individuele proef en 66,15% in de teamtest zette zij twee nette resultaten neer.

Oude bekenden onder nieuwe ruiter

In de Lichte Tour was er dus een oranje lint voor Schoots in de Prix St. Georges. Myrthe Wedda werd hier tweede met Diamond Geezer (68,46%). In de Intermédiaire I werd Willem-Auke van der Linde eerste met Christon B (v. Sandro Hit), die voorheen werd gereden door Mark van de Donk. Marieke Schade werd hier tweede met Willy Wonka, het voormalig Grand Prix-paard van Vai Bruntink.

