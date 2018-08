Lotte van Engelen slaat dubbelslag in Lichte Tour

Lotte van Engelen reed twee degelijke proeven in Emmeloord. Echte topscores bleven echter uit. Van Engelen kreeg nog de meeste concurrentie van Anouk Noordman, die Devika (v. Kaganat) handig door de proef loodste en met 63,31% eindigde ze nipt achter Van Engelen op een derde plek.

Noordman aan zet

In de Grand Prix was Noordman wel de sterkste deelnemer. Met haar Zeronica, al jaren haar partner in crime, zette ze met 66,69% niet alleen de beste score neer in de Zware Tour, maar tevens van de hele dag. Nars Gottmer werd hier tweede met DiCaprio Swing en de Intermédiaire II-proef van Romy van der Schaft en Chopin C.L. was goed voor een derde plek (64,93%).

In de Intermédiaire I bezetten twee dames gezamenlijk de eerste plek. Ook in deze rubriek, net als eigenlijk de gehele dag, bleven echte topscores uit. Engie Kwakkel met Custom Zadels Eyecatcher en Mylene Spaak met Ziteldo kwamen beiden uit op een score van 63,31%.

Slootweg twee keer eerste

Maaike Slootweg had Vivalia het fijnst aan het lopen in het ZZ-Zwaar. Hoewel Slootweg de inmiddels vijftienjarige Vivalia nog iets scherpte vond missen in de eerste proef, zette ze hier wel het beste resultaat neer van 63,86%. “Tussen beide proeven zat best veel tijd, dus ik heb eerst lang gestapt en daarna Vivalia wat scherper gemaakt voor de tweede proef. Het galopgedeelte is eigenlijk altijd al wel vrij safe van haar, en de draf voelde in de tweede proef nu ook beter aan. Gelukkig vond de jury dat ook”, lacht ze. “Ik merk de laatste tijd dat ze echt weer wat sterker begint te worden waardoor we beter oefeningen kunnen oefenen door ze vaker te herhalen. Eerder had ze gewoon zo maar de pijp leeg.” Slootweg heeft een doel voor ogen: ze wil voordat ze merrie volgend jaar de fokkerij in gaat graag nog een punt halen in de Lichte Tour.

Uitslag Emmeloord

Bron: Paardenkrant-Horses.nl