LT-winst voor Stephanie Berends en Enrico ondanks springring, feesttent en roze pony

Voor een aantal paarden was de combinatie van heftig over het hout springende paarden naast hun dressuurbaan en de flapperende feesttent al aardig heftig. Soms kwam daar nog een voorbijkomende verklede pony voorbij. Zodoende hadden een aantal dressuurruiters hun handen vol aan hun gespannen subtoppaard. Berends leek hier weinig last van te hebben en liet de nuchter ogende Sipko’s Enrico naar de overwinning marcheren. Marjan Schalekamp werd tweede met Cimmiek met 63,09% en Gotien Sipsma mocht het witte lint komen ophalen. Ze stuurde de sympathieke Felissirana naar 61,69%.

Nuchtere Friezen

In de Intermédiaire I waren het de nuchtere Friezen die de prijzen mochten ophalen. Joyce Haaijer won met Horses2Fly Tialda (v. Jasper 366) met 66,03%. Met bijna 3,5% minder werd Nathalie Vorenhout met Anna van de haffriehoeve (v. Rindert 406) tweede.

Weer een Enrico aan kop

Paulien Alberts, die speciaal naar Opende was afgereisd voor het relatief hoge prijzengeld en daarvoor de lange reis (1,5 uur) en het kalkoenendraaien voor lief nam, deed goede zaken in het ZZ-Zwaar. Met haar Enrico werd ze tweede en eerste in het ZZ-Zwaar met scores van 64,50% en 62,36%. Ze liep net de eerste prijs mis in de tweede proef, die ging nu naar Callista Leeuwerke en Santo’s Fatal Love (v. Lauries Crusador), doordat Enrico zich een hoedje schrok van een ineens passerende roze pony in tutu waardoor de pirouette compleet mislukte. “De tweede pirouette deed hij weer voor een acht, maar die 2,5 en 2 op de eerste pirouette kostten ons net twee punten teveel voor een oranje lint”, aldus Alberts. Omdat ze de beste subtopcombinatie was, mocht Alberts ook nog de ereprijs in ontvangst nemen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl