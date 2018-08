Luciana Diniz en Fit For Fun niet naar WEG: ‘Geen makkelijke beslissing’

De For Pleasure-dochter Fir For Fun heeft dit jaar al ruim 330.000 euro bij elkaar gelopen. Luciana Diniz won de Grand Prix van St. Gallen in Zwitserland en liep in bijna alle andere Grand Prix’ in de prijzen. Het paar verkeerd in uitstekende vorm. Toch besloot Diniz niet met haar Fitty naar Tryon te reizen.

Tegenover het Amerikaanse Lifestyle blad Noëlle Floyd verklaarde Diniz: “Het was geen gemakkelijke beslissing om thuis te blijven. Ik weet dat mijn paard Fit For Fun een van de beste paarden ter wereld is en tot nu toe zijn we in alle Grand Prix’ geplaatst die we deze zomer samen hebben gereden. Ik weet dat het voor Fitty moeilijk is om ‘fir for fun’ te blijven. Elke keer als ze in de baan komt, doet ze voor meer dan 100% haar best. Omdat ik zoveel van haar hou en haar respecteer, wil ik haar nog vele jaren gelukkig en gezond zien.”

De Portugese amazone zal met Fitty nog enkele wedstrijden rijden dit jaar.

Bron Noëlle Floyd