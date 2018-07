‘Lucky’ Oranje ongeschonden door eerste etappe Nations Cup

Als eerste kwam Leopold van Asten in de arena voor Nederland. Hij reed een solide rit met VDL Groep Beauty. Gevolgd door Maikel van der Vleuten die aan Arera C een goede opvolger heeft van Verdi. Ook deze combinatie bleef foutloos. Marc Houtzager maakte het bijzonder spannend met Sterrehof’s Baccarat door drie hindernissen fors te toucheren, maar het geluk bleek aan zijn zijde. Tot slot kwam Frank Schuttert aan de start met Chianti’s Champion. Hij stuurde de tienjarige hengst rond alsof het er een L parcours stond in het Akense stadion en kwam zo ongeschonden over de finishlijn.

Geen wegstreepresultaat

Het team uit Zwitserland bestaat slechts uit drie combinaties door het uitvallen van Martin Fuchs. Hierdoor lijkt de focus des te beter op foutloze rondes. Als eerste kwam Werner Mulf aan de start met de door familie Kruiter uit Onstwedde gefokte Daimler. Hij bleef keurig binnen de tijd foutloos. Zijn teamleaden Steve Guerdat met de Dulf van de Bisschop-dochter Hannah en Paul Estermann met Lord Pepsi volgden dit goede voorbeeld.

Pech voor Amerika

Amerika had twee nul rondes staan en acht strafpunten van Laura Kraut. De laatste starter van het team, Wereldkampioene Beeze Madden, had dus als taak om het team op nul te laten. Het zat Madden helaas niet mee in de laatste lijn met Darry Lou en kreeg twee springfouten. Hiermee staat Amerika nu op de zesde plaats achter België (1 strafpunt), Duitsland (4 strafpunten), Ierland (5 strafpunten), maar voor Italië (9 strafpunten) en Frankrijk (16 strafpunten).

Klik hier voor de live uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl