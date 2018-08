Ludger Beerbaum uit onvrede over FN op nationale televisie

Dat heeft met Philipp Weishaupt te maken. Die komt met LB Convall niet aan de start in Tryon, maar wel tien dagen eerder in de Rolex Grote Prijs op Spruce Meadows (lees hier meer). Ludger Beerbaum wordt als werkgever van Weishaupt en eigenaar van Convall als de boeman afgeschilderd die voor de dollars in plaats van de Mannschaft gaat. “Het is de hele zomer duidelijk geweest dat zowel de Grote Prijs van Calgary als de Wereldruiterspelen op de planning stonden. De hele wedstrijdplanning van Convall is daar op afgestemd”, zegt Beerbaum in een gesprek met WDR-presentatrice Sabine Hartelt.

Onoverkomelijke horde

“En toen werd daar door de bondscoach opeens een onoverkomelijke horde van gemaakt. Er moest gekozen worden: of Spruce Meadows 0f Tryon. Niet te begrijpen vanuit mijn oogpunt”, zegt Beerbaum. Even later meldt ook bondscoach Otto Becker zich bij Hartelt. Hij meldt dat deze beslissing door hem, de FN en het springcomité van de DOKR werd genomen. “De Wereldruiterspelen zijn het hoofddoel van dit jaar.”

Risico

Volgens Becker is het risico dat het lopen van een dergelijke Grote Prijs met zich meebrengt niet te calculeren. “Dit is geen optimale voorbereiding.” Becker meldt dat de beslissing op de Global Champions Tour-etappe in Valkenswaard aan Beerbaum werd gemeld, zodat hij er nog een nachtje over kon slapen.

Uithaal naar de FEI

Becker geeft tegelijkertijd ook aan dat hij Ludger Beerbaum dankbaar is dat hij zichzelf, zijn paarden en zijn ruiters altijd beschikbaar heeft gesteld voor het Duitse team en geeft meteen de FEI een veeg uit de pan. “De FEI ons in deze situatie gebracht”, waarmee Becker doelt op de deal tussen de FEI en Jan Tops’ Global Champions Tour-wedstrijden.

Bekijk het interview hier (

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl