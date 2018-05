Lynch wint afsluiter Madrid, Maher held van het weekend

Gerco Schröder was met Glock’s Cognac Champblanc (v. Clearway) eveneens dubbel foutloos, maar hij deed het wat rustiger aan dan de concurrentie. Met zijn tijd van 43,47 seconden kwam hij uiteindelijk op de achtste plaats uit.

Ben Maher wint het weekend

Hoewel hij zich in deze rubriek niet klasseerde, was Ben Maher toch wel de held van het weekend in Spanje. Hij won verder alles wat er te winnen viel: het eerste teamspringen, de Teamwedstrijd, de kwalificatie voor de Grand Prix en uiteindelijk de Grand Prix. De Brit liet met zijn pas negen jaar oude ruin Explosion W van Chacco Blue in deze Longines Global Champions Tour Grand Prix van Madrid geen enkele ruimte over voor zijn concurrenten. Maher: “Explosion was altijd al een goed paard, maar dit jaar heeft hij grote stappen gemaakt. Hij heeft een fantastisch karakter en heeft plezier in zijn werk. Hij krijgt nu even rust.”

In het totaalklassement van de Global Champions Tour blijft Scott Brash (GBR) met 131 punten an de leiding voor Ben Maher (103 punten) en Edwina Tops-Alexander (AUS) met 100 punten. Komend weekend volgt de vijfde etappe van de Tour, in Hamburg.

London Knights aan kop in Global Champions League

In de vierde etappe van de Global Champions League zaterdag stormden de London Knights naar hun tweede overwinning. En ook hier leverde Ben Maher met zijn ruin Explosion W een nulronde af en droeg daarmee wezenlijk bij aan het succes van zijn team. Ook zijn teammaatje Nicola Philippaeers reed een foutloze ronde. Het team, versterkt met de Britse Emily Moffitt, eindigde voor de Rome Gladiators en de Shanghai Swans en gaat nu met 92 punten aan de leiding.

Klik hier voor de uitslag van de afsluitende 1,55 m rubriek

Klik hier voor de uitslag van de Global Champions League wedstrijd

Klik hier voor de tussenstand in de Global Champions League

Lees ook: Maher blijft winnen, Houtzager negende

Bron: GCT / Paardenkrant – Horses.nl