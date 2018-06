Lyndal Oatley over overlijden Sandro Boy: ‘Mijn hart is gebroken’

De Oldenburger hengst werd in 2011 door Patrik Kittel aangeschaft voor zijn vrouw, met de Olympische Spelen van 2012 in Londen als doel. Daarvoor werd Sandro Boy in Nederland tot en met de Z2 dressuur uitgebracht door Iris Groeneveld en behaalde daarna onder Annemiek Harmsen de ZZ-Zwaar.

Successen

Oatley reed twee Olympische Spelen met Sandro Boy, één keer de Wereldruiterspelen en een Wereldbekerfinale. “Hij heeft mijn wereld veranderd. Hij bleef maar gaan en heeft meer voor me gedaan dan ik in woorden kan samenvatten. Sandro Boy heeft me zoveel geleerd en deed mijn dromen doen uitkomen. Hij was mijn rots in de branding.”

Lege wereld

“Hij betekende alles en meer voor me, gaf me alles en hield net zoveel van mij als ik van hem. Met een grappig gevoel voor humor gaf hij me alles waar een paardenmeisje maar van kan dromen. Mijn wereld is leeg zonder hem, ik kan het me niet eens voorstellen zonder hem. Ik zal hem missen, meer dan woorden kunnen beschrijven.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Instagram