Lyngvaer weer aan top zevenjarige rubriek Opglabbeek, vijf Nederlanders in top 12

Lyngvaer wist na een barrage van 12 combinaties de overwinning te pakken door met Goanita (v.Zandor) een tijd van 35,34 te klokken. Marlon Modolo Zanotelli kwam net wat tekort en mocht een tweede prijs in ontvangst nemen met Kleiner Clooney (v.Clooney). Antonia Andersson werd met Get Off (v.Numero Uno) derde.

Nederlanders

De Nederlanders wisten zich goed staande te houden in de jonge paarden rubriek. Rob Schipper wist met de Douglas nakomeling Dandy een vijfde plaats binnen te slepen. Mathijs van Asten pakte met Bloom du Plessis (v.Orient Express) een zevende plaats. Frank Schuttert (Akarad Hero Z), Ivo Biessen (Lorenta), Monique van den Broek (Gullit HBC) eindigden op de plaatsen negen, elf en twaalf.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl