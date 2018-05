Lynne Maas: ‘Fanti bewust een beetje laten rijpen’

“Thuis loopt Fanti voor dik 75 procent en dat moet toch ook op concours kunnen. De selectie van vorige week was zeker niet slecht maar zat me niet zo lekker. Het was toch een beetje onder ons kunnen. Wellicht was het ook niet zo handig dat ik net daarvoor het nieuws naar buiten had gebracht dat ik ging verhuizen. Normaal ben ik nooit afgeleid maar toen was ik meer bezig met alle mensen er omheen”, vertelt Lynne Maas die daarop besloot haar WK-merrie Fantastique vandaag mee te nemen naar Abcoude.

Leuk geprobeerd

Het duo begon met een louter achten heel sterk aan de proef en het schouderbinnenwaarts leverde zelfs een negen op. Een paar fouten stonden een nog hogere score in de weg. “In de eerste keertwending zwaaide Fanti uit. Ik voelde het gebeuren maar was toen al te laat. En bij de tweede pirouette duurde de voorbereiding wat te lang. Ik wilde haar wat meer laten zitten maar dat werd teveel en ze sprong achter om. Dat was leuk geprobeerd”, vervolgt de amazone lachend. “Door voorbij komende wandelaars was ze even afgeleid maar daarna kreeg ik haar weer heel fijn terug. Ik ben super tevreden en we gaan van hieruit weer verder borduren.”

Op één lijn

Maas is ook goed te spreken over de beoordeling van haar proef waarbij de juryleden Johan Hamminga en Mattie Boomaars mooi op één lijn zaten. “Echt niet alleen vanwege de mooie eindscore. De beoordeling scheelde maar één punt en niet alleen de punten maar ook het commentaar bij de onderdelen was precies hetzelfde. En beiden vonden dat Fanti mooi bergop liep en eerlijk was voorgesteld. Super leuk om te horen.”

Weinig ervaring

De Vivaldi-dochter heeft relatief nog maar weinig wedstrijdervaring en het plan van Maas is om daar nu verandering in te gaan brengen. “We hebben vorig jaar het WK gereden en ze was nu ongeveer voor de zesde keer mee. Ze is 1,80 m groot en nog hartstikke jong, dus ik heb haar bewust nog niet zo vaak gestart en haar een beetje laten rijpen. Nu wordt ze steeds sterker en echt een grote meid. En acht jaar is een mooie leeftijd om verder ervaring op te doen en wat vaker te gaan starten.”

Zware Tour-debuut Electra

Daarnaast is de amazone van plan om binnenkort met haar talentvolle merrie Electra (v. Jazz) de overstap naar de Zware Tour te maken. “Eigenlijk wilde ik haar vandaag in de Inter II starten maar wil dat debuut heel graag met Anky aan de zijlijn maken. Anky is nu op vakantie en we hebben samen zo hard naar de Zware Tour gewerkt dat ik het nog even uitgesteld heb. Het plan is nu om later deze maand ons debuut te maken in de Inter II te rijden en daarna over te stappen naar de Grand Prix. Electra doet de piaffe, passage en pirouettes heel makkelijk. Ze is zó fanatiek en stopt nooit. Met haar gaat de laatste AC-lijn nooit een probleem worden”, blikt Maas enthousiast vooruit.

Van Amerongen volgt

Nicole van Amerongen mocht de tweede prijs ophalen. Zij reed Dynton B (v. Wynton) naar 68,09%. Chantal de Bruin noteerde met haar routinier De Bruin’s Randy (v. Gribaldi) de derde score van 66,84%.

Zware Tour voor Veldhuizen

In de gecombineerde rubriek Zware Tour trok Robert Veldhuizen aan het langste eind. Hij debuteerde met met Chill (v. Florencio) in de Intermédiaire II en haalde met 64,49% zijn startbewijs voor de Grand Prix. De Grand Prix van Shanda de Boer en Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) leverde 60,11% en de tweede plaats op.

Lees ook:

Kirsten Beckers: ‘Héél raar om zonder paard op concours te gaan’

Bron: Paardenkrant-Horses.nl