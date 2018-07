Lynne Maas: ‘Ik ben in de zevende hemel’

“Ik ben vooral heel erg blij”, vertelt Lynne Maas enthousiast. “Ik wist natuurlijk dat ze heel getalenteerd is en gigantisch veel aanleg heeft voor de piaffe en passage, maar in de ring moet het dan natuurlijk nog maar gebeuren. We hebben haar tien maanden thuis doorgetraind, maar op een gegeven moment moet je een keer de ring in. Het was niet perfect, zo zat ik zelf niet helemaal goed in de serie om de twee waardoor een telfout ontstond en hadden we een miscommunicatie in een pirouette.”

Mega kwaliteit

Voor de amazone was het vooral het genieten geblazen in Houten. “Op concours doet ze nog meer haar best dan thuis. Ze vindt het leuk om mee te gaan en ik moet haar er juist voor behoeden om niet teveel te doen. Thuis hebben we wel eens momenten in de training dat haar achterbeen in de piaffe bijna tegen haar buik aan komt, maar daarna is ze het dan ook even kwijt. Om er nog een schepje bovenop te doen heeft ze nog net wat meer kracht nodig, maar het is nu al zo goed.”

Niet overhaasten

Maas heeft ondanks het sterke begin absoluut geen haast. “Ze is niet voor nu, maar voor de toekomst. Eerder met Zamora werd ik vlak na zijn Grand Prix-debuut gevraagd om mee te gaan naar Vidauban, maar dat ga ik nu niet meer doen. Ik ben in de zevende hemel met haar en ben vooral heel zuinig op haar. Ze is mijn droompaard en heeft echt iets speciaals voor me. Hoewel ze in het begin echt wel moeilijk is geweest, geeft ze me nu het gevoel alsof je helemaal niet goed hoeft te kunnen rijden om haar zo te laten piafferen.”

U25 startbewijs voor De Koeyer

Het rode lint in de met de Grand Prix gecombineerde rubriek ging naar Marlies van Baalen. Haar Grand Prix met de expressief dravende Johnson-zoon Ben Johnson was goed voor 72,66%. Jasmien de Koeyer is goed op weg koers te zetten richting de U25. Met de Desperados FRH-dochter Esperanza reed ze haar eerste Intermédiaire II en behaalde 67,94%, waarmee ze haar startbewijs voor de U25 op zak heeft.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl