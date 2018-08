Lynne Maas’ Zamora naar Japan

Zamora die in 2004 bij G. Verhoeven in Kerkdriel werd geboren, maakte met Lynne Maas een succesvolle carrière door. Met de zoon van Krack C haalde Maas op het WK in Verden de zevende plaats bij zesjarige paarden en was hiermee de beste Nederlandse combinatie.

Titels in ZZ-L en ZZ-Z

Een jaar later pakte Maas met de vosruin haar eerste Nederlandse titel in het ZZ-Licht. En de succesreeks werd vervolgd met de KNHS indoortitel in het ZZ-Zwaar. In 2012 won Maas met Zamora brons op het NK in de Lichte Tour.

Internationale GP-debuut in Rotterdam

Veel successen volgenden voor het paar, ook internationaal. Maas debuteerde internationaal in de Grand Prix in Rotterdam. Het laatste internationale optreden was vorig jaar in de 4* Grand Prix in Uggerhalne waar Lynne Maas tiende werd in de Grand Prix en zesde in de kür.

Naar Japan

Nu vertrekt Zamora naar Japan, Maas eindigt haar bericht met: “Succes lief vosje! Bedankt voor de mooie jaren! Laat Japan trots op je worden.”

Bron Facebook