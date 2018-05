Maarten van Stek dubbele beenbreuk door knullig ongelukje

Van Stek was rustig aan het uitstappen op de straat om de stal heen toen William schrok van iets. “Doordat William te hard om de bocht ging gleed hij uit. Hierdoor nam hij mij mee in zijn val en brak ik mijn been op twee plaatsen.”, vertelt Van Stek die nu zeker een week in het ziekenhuis moet verblijven.

Trainingsstal blijft draaien

Van Stek startte onlangs een trainingsstal in samenwerking met Steve van der Woude. “De trainingsstal blijft gewoon draaien. Steve rijdt toch al de meeste paarden. Ik hoop wanneer het kan zo snel mogelijk weer langs de baan te staan om te coachen. Op krukken zal wel lastig worden in verband met mijn ander handicap.”, laat Van Stek optimistisch weten vlak voordat hij geopereerd wordt.



