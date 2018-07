Maatregelen getroffen om welzijn WK-deelnemers te waarborgen

Overal op het terrein zijn extra water- en schaduwplekken gecreëerd en die drie stallententen zijn voorzien van opac-, niet licht doorlatende zeilen, waardoor het binnen circa 7 graden koeler is. Er zijn meerdere nevelinstallaties beschikbaar zodat de deelnemers na de wedstrijden de paarden geleidelijk af kunnen laten koelen.

Binnen losrijden

In overleg met de dierenartsen en stewards is er de mogelijkheid gecreëerd om binnen in de twee hallen los te rijden. Julius Peters, voorzitter van de Veterinaire Commissie, licht toe: “Er is momenteel sprake van een relatief lage luchtvochtigheid en dat is gunstig, want de paarden kunnen dan goed zweten waardoor ze goed hun warmte kwijt kunnen.”

Goede controle

Peters raadt de deelnemers aan hun paarden tweemaal daags rectaal te temperaturen. “Is het paard na de arbeid 2 graden warmer dan voor de arbeid, dan is het sowieso goed om te koelen. De beste methode hiervoor is met water: na het afspoelen 30 seconden wachten, dan met het zweetmes het water verwijderen en vervolgens het paard stappen zodat het restant water kan verdampen.”

Bron: Ermelo YH