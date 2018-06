Madeleine Witte-Vrees en Charmeur scoren dikke A-kaderscore

“Super blij mee!”, vertelt Madeleine Witte-Vrees enthousiast. “Op een kadervormingswedstrijd zijn ze vaak toch wat strenger, dus met deze score ben ik enorm blij! Charmeur had veel goede onderdelen, maar ook nog dingen die beter gefinetuned moeten worden”, vertelt de amazone vol lof over haar charismatische hengst.

CHIO Rotterdam

Hun debuut enkele weken geleden was al goed voor een score van ruim 72% en met deze score erbij is Charmeur inmiddels ook bij bondscoach Rien van der Schaft opgevallen. “Rien zou hem graag in Rotterdam willen zien lopen”, vertelt de amazone. “Van de week horen we of hij erheen mag.”

De volledige uitslag volgt later.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl