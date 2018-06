“Het was een beetje onstuimig en het begin van de proef leek wel een hengstenshow”, vertelt Madeleine Witte-Vrees lachend na afloop van haar proef. “Maar waar ik heel erg blij mee was, is dat Charmeur het toch voor me bleef doen en zich gaandeweg steeds meer begon te ontspannen.”

Helemaal alleen

De amazone vertelt dat het voor Charmeur nog spannend is om alleen een dergelijke baan in te gaan. “Op de vorige wedstrijd in Etten-Leur liepen er allemaal nog andere paarden om de ring heen, maar nu was hij helemaal alleen en dat vindt hij nog heel spannend. Het niet stilstaan en het slordige achterwaarts kosten dan veel punten, maar ik was blij met hele mooie series en een betere laatste piaffe.”

Blij met Spécial

Witte-Vrees vertelt geen haast te hebben met de hengst. “Het hoeft niet van vandaag op morgen klaar en ik ben ook zeker niet ontevreden. Hij moet meer ervaring krijgen in dergelijke ambiances, en dat krijgt hij alleen maar door hem meer mee te nemen. Ik ben in ieder geval blij dat ik hem met de Grand Prix Spécial nog een keer de ring in kan rijden.”

X-factor

Dat de hengst veel indruk maakte, is ze zich wel van bewust. “Het is echt een geweldenaar met de x-factor. Ik kreeg direct na mijn proef ook een heleboel complimenten. De proef op zich is ook zeker niet het probleem, maar het is een gevoelig paard.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl