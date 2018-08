Mahamad Fathil Mohd Qabil Ambak wint Inter I op Asian Games

In de landenwedstrijd op de Asian Games in Indonesië was Mahamad Fathil Mohd Qabil Ambak de beste ruiter met Rosenstolz (v. Rotspon). In de Inter I, die vanmorgen is afgelopen, herhaalde de ruiter uit Maleisië het kunststukje, hij won met 73.499%. Jacqueline Wing Ying Siu uit Hong Kong werd op JC Fuerst on Tour tweede net voor Kim Hyeok was met Degas K.