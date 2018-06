Maher aan kop in St Tropez

Laatste starter Carlos Enrique Lopez Lizarazo kon met Admara 2 (v. Padinus) net niet aan de tijd van Maher komen. Hij reed naar de tweede plaats, na zijn eerdere overwinning vandaag met de KWPN-ruin. De derde plaats was voor Edwina Tops-Alexander, die het met California (v. l’Esprit) aanzienlijk rustiger aan deed, nadat een aantal combinaties vóór haar de balken niet hoog hadden weten te houden.

Verdacht eenvoudig

Het verdacht eenvoudig uitziende basisparcours bleek ruim voldoende onderscheidend. Slechts zeven combinaties wisten zich er foutloos doorheen te worstelen. Europees kampioen Peder Fredricson met Hansson WL (v. Hip Hop) hield het ook in de barrage mooi droog, maar moest toch toekijken hoe zijn tijd aan flarden gereden werd.

De pas 21-jarige Amerikaanse Lillie Keenan wist zich met Super Sox (v. Salito) ook tussen de grote namen te nestelen, maar kreeg een balk in de barrage. Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love (v. Landzauber) en Niels Bruynseels met Gancia de Muze (v. Malito de Reve) moesten hun dappere pogingen om razendsnel rond te komen ook met springfouten bekopen.

Geen Nederlanders in barrage

Jur Vrieling was de beste Nederlander in deze Grote Prijs. Met Davall (v. Zavall VDL) kreeg de ruiter 4 strafpunten. Eric van der Vleuten kreeg met Wunschkind (v. Casall) drie balken in het basisparcours en gooide toen de handdoek in de ring. Harrie Smolders wist zich niet te plaatsen voor de GP. Met Emerald (v. Diamant de Semilly) kreeg de absolute winnaar van het vorige Global Championsseizoen twee balken in de GCL wedstrijd, die tevens als kwalificatie voor de Grote Prijs dient. Dat was niet voldoende om bij de beste 35 te eindigen.

Uitslag GP van St Tropez

Klassement (tussenstand) Global Champions Tour 2018 / 2019

Bron: Paardenkrant – Horses.nl